Ρένος Χαραλαμπίδης: «Ξεκίνησα κάνοντας αντιεμπορικό σινεμά, με άδειες αίθουσες και κακές κριτικές»

Μία σπάνια συνέντευξη έδωσε ο Ρένος Χαραλαμπίδης με αφορμή την επανακυκλοφορία της ταινίας «Νυχτερινός εκφωνητής» στους κινηματογράφους και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο ξεκίνημα της καριέρας του.

Ο γνωστός ηθοποιός μιλώντας στο Κ της Καθημερινής και στον δημοσιογράφο Βλάση Κωστουρο αποκάλυψε ότι στην αρχή οι δουλειές τους δεν είχαν ανταπόκριση από τον κόσμο. Παράλληλα, ο Ρένος Χαραλαμπίδης δήλωσε ότι δεν τον ενδιέφερε ποτέ να κάνει ταινίες για τα εισιτήρια ή τους κριτικούς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ξεκίνησα κάνοντας ένα τελείως αντιεμπορικό σινεμά, πολύ προσωπικό, με άδειες αίθουσες και κακές κριτικές. Και όμως, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, οι ταινίες μου να αναγνωρίζονται από ένα ενημερωμένο, ακομπλεξάριστο κοινό, με κινηματογραφική ενσυναίσθηση.

Ένα κοινό που με ανακάλυψε από το μηδέν και με κατάλαβε σε βάθος. Δεν έκανα ταινίες για τα εισιτήρια, τα φεστιβάλ ή τους κριτικούς. Έκανα ταινίες για το κοινό που θα επιστρέφει ξανά και ξανά. Όχι για το κοινό μιας εποχής που θα το δει και θα το ξεχάσει. Έκανα ταινίες για τη νεότητα. Η νεότητα έχει μια ευγενική αφέλεια που είναι συγκινητική.

Πρόσφατα, ένας 19χρονος, που ήρθε να δει τον Νυχτερινό Εκφωνητή, μου είπε “ήρθα για να προλάβω τα λάθη που θα κάνω στο μέλλον”. Παράξενα, θα σου πω πως ο άνθρωπος από τα 50 και μετά είναι σαν να ξαναρχίζει τη ζωή του. Αναζητά τη σχέση με τον νεανικό του εαυτό. Ξαναγεννιέται ως μη νέος», είπε χαρακτηριστικά ο γνωστός ηθοποιός.