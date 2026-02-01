Ρία Ελληνίδου για το σεξιστικό σύνθημα οπαδών: Το αντιμετώπισα με πλάκα, δεν πήγαμε σε χορό λογιστών

Η Ρία Ελληνίδου παραχώρησε συνέντευξη στην Ναταλία Γερμανού για την εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται» και μίλησε τόσο για την προσωπική ζωή της, όσο και για τα όσα έγιναν σε πρόσφατη συναυλία της στην Κύπρο, όταν το όνομά της έγινε σεξιστικό σύνθημα στα χείλη οπαδών που διασκέδαζαν. Η ίδια τότε αντέδρασε με ψυχραιμία και συνέχισε το πρόγραμμά της.

Μιλώντας για το περιστατικό, η Ρία Ελληνίδου εξήγησε πώς επέλεξε να το διαχειριστεί: «Τι μπορείς να κάνεις εκείνη την ώρα που έχεις ένα μαγαζί γεμάτο με δύο χιλιάδες άτομα οπαδούς ομάδας; Το αντιμετώπισα με πλάκα γιατί δεν θα τους κόψει, ήταν οπαδοί της ομάδας και τραγουδούσαν για τη χαρά τους. Δεν πήγαμε σε χορό λογιστών».

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι το πιο αστείο στοιχείο της βραδιάς ήταν τα πανό που υπήρχαν στον χώρο, με ένα από αυτά να γράφει «Είμαστε ζώα». Όπως είπε, όταν οι φωνές δυνάμωναν, τους έδειχνε το πανό και σχολίαζε: «Δεν χρειάζεται να πω κάτι, το λέτε μόνοι σας».

Η τραγουδίστρια εκείνο το βράδυ, ανέβηκε στην πίστα κρατώντας κασκόλ του ΑΠΟΕΛ, θέλοντας να τιμήσει την τοπική ομάδα. Ωστόσο, η κίνησή της αυτή προκάλεσε την αντίδραση μερίδας ατόμων, οι οποίοι άρχισαν να φωνάζουν: «Ρία μ@@ρα, για πάντα ΑΠΟΕλαρα», με την τραγουδίστρια να απαντά εκείνη τη στιγμή με χιούμορ, αλλά και εμφανή αμηχανία: «Άμα πάρω την παντόφλα… ξέρετε τι θα κάνω;».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Socialista.com.cy (@socialistacomcy)

Η τραγουδίστρια παραδέχτηκε ότι έχουν υπάρξει στιγμές που έχει ενοχληθεί έντονα σε αντίστοιχες καταστάσεις, τονίζοντας ότι η κατανάλωση αλκοόλ συχνά οδηγεί σε συμπεριφορές που ξεφεύγουν. «Αν με ζόριζε πολύ κάτι μπορεί να νευρίαζα, μου έχει τύχει. Πίνει ο κόσμος το βράδυ, δεν θέλει και πολύ για να τους παρεξηγήσεις», είπε χαρακτηριστικά.

«Δεν είναι ό,τι καλύτερο να βλέπουν την τραγουδίστρια να χάνει την ψυχραιμία της, γιατί χαλάει το κλίμα», πρόσθεσε, αποκαλύπτοντας μάλιστα ότι έχει δεχτεί και αγγίγματα από τραπέζι, κάτι που την έκανε να μην πλησιάσει ξανά προς εκείνη την πλευρά.

Σε άλλο σημείο η Ρία Ελληνίδου μίλησε και για την προσωπική της ζωή, απαντώντας στα σχόλια που δέχεται για τη σχέση της με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου. «Μου τη σπάει να ασχολούνται με την προσωπική μου ζωή. Θέλω να μιλάω για τη δουλειά μου, δεν θα ρωτούσα κάποιον για τα προσωπικά του», ανέφερε, αναγνωρίζοντας ωστόσο το ενδιαφέρον του κόσμου.

«Καταλαβαίνω ότι ενδιαφέρονται, θέλουν να τα ξέρουν όλα, με ρωτάνε απίστευτα πράγματα και τους ενδιαφέρουν όλα, με ποιον βγαίνω», είπε, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν σκοπεύει να κλειστεί στο σπίτι της: «Δεν θα κλειστώ στο κλουβί σίγουρα. Πάντως προσπαθώ και να μην προκαλώ, δεν ξέρω αν το πετυχαίνω».

Η Ρία Ελληνίδου που παρουσίασε προ ημερών το νέο τραγούδι της, αναδείχθηκε το 2025 ως η no1 γυναίκα τραγουδίστρια στο ετήσιο ελληνικό IFPI Digital Singles Chart και κατέκτησε υψηλές θέσεις στο ετήσιο ραδιοφωνικό airplay.