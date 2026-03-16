Ρία Ελληνίδου και Δημήτρης Αλεξάνδρου σε βίντεο από νέα τους έξοδο – Σε πρώτο πλάνο η τραγουδίστρια

Ρία Ελληνίδου και Δημήτρης Αλεξάνδρου σε νέο βίντεο από κοινή έξοδο που έκαναν, με την ίδια «συνταγή». Απέφυγαν να εμφανιστούν μαζί, όμως οι φωνές τους την ώρα που τραγουδούσαν μέσα σε αυτοκίνητο, «πρόδωσαν» την αλήθεια. Οι δυο τους μπορεί να μην έχουν επιβεβαιώσει ανοιχτά πως είναι ζευγάρι, ωστόσο το γεγονός πως δεν έχουν προχωρήσει σε διάψευση αλλά και το ότι εμφανίζονται πλέον όλο και συχνότερα μαζί, είναι αρκετά όπως φαίνεται για να συντηρήσουν τη φημολογία για το ειδύλλιό τους.

Προ ημερών ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ανέβασε βίντεο κατά λάθος – όπως είπε – από τις διακοπές του με τη Ρία Ελληνίδου στην Ταϊλάνδη. Σε βίντεο που δημοσιοποίησε η τραγουδίστρια το βράδυ της Κυριακής (15-03-2026) στο Tik Tok, οι δυο τους ήταν μαζί σε αυτοκίνητο, με άγνωστο προορισμό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε πρώτο πλάνο η Ρία Ελληνίδου, που καλεί τον Δημήτρη Αλεξάνδρου να τραγουδήσει πιο δυνατά το «Παραδώσου Λοιπόν» του Πασχάλη. Με ένα πλατύ χαμόγελο στο πρόσωπό της, η τραγουδίστρια δείχνει να το απολαμβάνει.

Οι δυο τους όχι μόνο δεν ενοχλούνται από τα όσα λέγονται και γράφονται για εκείνους, αλλά όπως φαίνεται έχουν βρει τον τρόπο να το απολαμβάνουν. Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου αρκείται να δηλώσει πως ο χρόνος θα δείξει αν η σχέση τους θα αντέξει.

«Το λάθος το έκανα εγώ με το βίντεο που ανέβηκε. Είτε μιλήσω ανοιχτά είτε όχι, είναι όλα στον δρόμο τους. Όταν είσαι μια χαρά, είσαι μια χαρά. Ναι, ξέρω είναι πικάντικες όλες αυτές οι επικεφαλίδες. Πριν δεν υπήρχε αυτό το μέτρο, ο χρόνος δείχνει κάποιες καταστάσεις», ανέφερε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου την Κυριακή (15-03-2026) για την προσωπική του ζωή.

Όλα αυτά ενώ κατά διαστήματα υπάρχουν αιχμηρές τοποθετήσεις από την πρώην σύζυγό του. Όπως είχε πει η Ιωάννα Τούνη σε συνέντευξή της προ μηνών, δεν μετάνιωσε για τον χωρισμό τους. «Δεν νομίζω ότι ο κόσμος έβλεπε εμένα και τον Δημήτρη ως ένα πολύ ερωτευμένο ζευγάρι. Αυτά που ανέβαζα τον πρώτο χρόνο, δεν είχαν καμία σχέση με αυτά που ανέβαζα τον τελευταίο χρόνο. Όταν χώρισα εισέπραξα πολύ θετικά μηνύματα», εξομολογήθηκε η influencer.