Rihanna και ASAP Rocky περιμένουν κοριτσάκι: Το κατά λάθος gender reveal του ράπερ για το τρίτο παιδί τους

Απροετοίμαστο φαίνεται πως έπιασαν οι δημοσιογράφοι τον ASAP Rocky που βρέθηκε στις Βρυξέλλες το περασμένο Σάββατο (28.06.2025) για την παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας «Στρουμφάκια», στην οποία έχει χαρίσει την φωνή της η σύντροφός του και γνωστή τραγουδίστρια, Rihanna.

Ενώ ο ράπερ βρίσκονταν στο μπλε χαλί για να στηρίξει την Rihanna σε αυτό το επαγγελματικός της βήμα, φαίνεται πως κατά λάθος αποκάλυψε το φύλο του μωρού που περιμένουν. «Είναι αυτό το κορίτσι που περίμενες;», ρώτησε ο δημοσιογράφος με τον ASAP Rocky να απαντά με χαμόγελο: «Είναι, φίλε, είναι».



Αμέσως μετά, ο ASAP Rocky έδειξε μία λούτρινη Στρουμφίτα στην κάμερα, λέγοντας: «Εδώ, εδώ», σαν να υπονοούσε πως αναφερόταν στον χαρακτήρα.

O δημοσιογράφος επέμεινε, λέγοντας: «Ξέρεις τι ρωτάω!», με τον σταρ να συνεχίζει να γελάει, χωρίς να αρνείται την αρχική του δήλωση.

Η Rihanna, η οποία επιβεβαίωσε την τρίτη της εγκυμοσύνη στο Met Gala τον Μάιο, για την πρεμιέρα επέλεξε μία γαλάζια δημιουργία Chanel, από ημιδιάφανο μεταξωτό σιφόν, διακοσμημένο με κρύσταλλα, παγιέτες και φτερά.

Rihanna spotted on the red carpet with husband, ASAP Rocky at the Smurfs Premiere in Brussels. pic.twitter.com/hX6X2oZm04