Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Η συμβουλή που άλλαξε τη ζωή της Μαρίσκα Χάρτζιτεϊ

Η Μαρίσκα Χάρτζιτεϊ θυμάται τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ και τα λόγια του που θα θυμάται για πάντα
Μαρίσκα Χάρτζιτεϊ
H Μαρίσκα Χάρτζιτεϊ / REUTERS / Angelina Katsanis

H Μαρίσκα Χάρτζιτεϊ, η ηθοποιός και σταρ της σειράς «Νόμος και Τάξη», αποχαιρέτησε με τον δικό της τρόπο τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ που πέθανε στις 16 Σεπτεμβρίου στον ύπνο του, σε ηλικία 89 ετών. Η ίδια θέλησε να μοιραστεί τη συμβουλή που της έδωσε και της άλλαξε τη ζωή.

Την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου, η εκπρόσωπος του Ρέντφορντ, Σίντι Μπέργκερ, επιβεβαίωσε στον New York Times την είδηση του θανάτου του: «Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ έφυγε στις 16 Σεπτεμβρίου 2025, στο σπίτι του στο Σάντανς, στις όμορφες βουνοκορφές της Γιούτα, το μέρος που αγαπούσε, περιτριγυρισμένος από όσους αγάπησε. Θα μας λείψει βαθιά. Η οικογένεια ζητά ιδιωτικότητα».

Η Χάρτζιτεϊ θέλησε να εκφράσει τη συγκίνησή της μέσω Instagram

«“Να μιλάς πάντα από την καρδιά σου”, μου είχε πει κάποτε ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ όταν είχα την τύχη να τον γνωρίσω», έγραψε. «Λέξεις απλές, αλλά βαθιές και που άλλαξαν τη ζωή μου, όταν προέρχονται από εκείνον. Βαθύτατος σεβασμός για τη ζωή του που έζησε με την καρδιά του».

Στα σχόλια, οι θαυμαστές της ηθοποιού δεν έχασαν την ευκαιρία να τιμήσουν τον Ρέντφορντ:

«Αναπαύσου εν ειρήνη! Ένας αληθινός θρύλος» έγραψε ένας. «Θα λείψει βαθιά» έγραψε ενας άλλος προσθέτοντας κι ένα emoji που κλαίει. «Δεν υπάρχει καλύτερη συμβουλή» έγραψε ένας τρίτος.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Mariska (@therealmariskahargitay)

Παρά το γεγονός ότι η Μαρίσκα Χάρτζιτεϊ και ο Ρέντφορντ δεν συνεργάστηκαν επαγγελματικά, είχαν φωτογραφηθεί μαζί το 2003 στο πρώτο ετήσιο gala Share the Beat, για την ευαισθητοποίηση γύρω από τις μεταμοσχεύσεις οργάνων – και η φωτογραφία που μοιράστηκε η ηθοποιός προέρχεται από εκείνη τη βραδιά.

Στην τελευταία του συνέντευξη πριν τον θάνατό του, ο Ρέντφορντ έδωσε πολύτιμες συμβουλές σε επίδοξους σκηνοθέτες:

«Ξεκινήστε το να εμπλακείτε. Μην παίρνετε τίποτα ελαφριά και προχωρήστε στο επόμενο πράγμα, και στο επόμενο, και στο επόμενο. Σταματήστε για λίγο να αφομοιώσετε αυτό που κάνετε, για να νιώσετε τη σύνδεση. Αυτό θα σας δώσει την ενέργεια να επιμείνετε ώστε να φέρετε αλλαγή».

Ο σπουδαίος ηθοποιός αφήνει πίσω του τη σύζυγό του Σίμπιλ Ζάγκαρς, τις κόρες του Σόνα και Έιμι και επτά εγγόνια. Προηγήθηκαν στη ζωή του οι δύο γιοι του, Τζέιμς και Σκοτ, που δυστυχώς έφυγαν πρόωρα.

