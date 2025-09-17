Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Ο άντρας που καμία δεν μπόρεσε να του αντισταθεί – Τρελά ερωτευμένες η Τζέιν Φόντα, η Μπάρμπρα Στρέιζαντ και η Μέριλ Στριπ

Καμία γυναίκα -και δη συμπρωταγωνίστρια – δεν μπορούσε να αντισταθεί στον αθεράπευτα γοητευτικό ηθοποιό και ακτιβιστή του Χόλιγουντ Ρόμπερτ Ρέντφορντ, που έφυγε από τη ζωή χθες Τρίτη (16.09.2025), σε ηλικία 89 ετών, στο σπίτι του στη Γιούτα.

Ήταν όμορφος, γοητευτικός και ταυτόχρονα αινιγματικός. Το αιώνιο είδωλο του αμερικανικού σινεμά Ρόμπερτ Ρέντφορντ έκανε κάθε γυναίκα να τον ερωτευτεί. Από τις συμπρωταγωνίστριές του μέχρι τις μεγαλύτερες σταρ της εποχής, καμία δεν έμεινε ασυγκίνητη μπροστά στο βλέμμα και τη λάμψη του.

Από τη Τζέιν Φόντα μέχρι τη «γοητευμένη» Μπάρμπρα Στρέιζαντ και τη Μέριλ Στριπ, αλλά και την Ντέμι Μουρ και την Μισέλ Πφάιφερ, οι μεγαλύτερες σταρ δεν έκρυβαν τον θαυμασμό τους για τον θρυλικό ηθοποιό.

Η εμμονή της Στρέιζαντ

Η Μπάρμπρα Στρέιζαντ δεν είχε κρύψει ποτέ την αδυναμία της στον Ρέντφορντ. Η ίδια είχε επιμείνει να παίξουν μαζί στην ταινία–ορόσημο The Way We Were (Τα Καλύτερά μας Χρόνια – 1973), με τον συγγραφέα Ρόμπερτ Χόφλερ να αποκαλύπτει πως η σταρ ήταν απόλυτα γοητευμένη από εκείνον.

Ο Ρέντφορντ, ωστόσο, φρόντιζε να κρατά αποστάσεις, ακόμα και φορώντας… διπλή προστασία στα ερωτικά τους πλάνα για να αποφύγει αμήχανες καταστάσεις. Μάλιστα, είχε ζητήσει να εμφανιστεί η Στρέιζαντ με μπικίνι σε κάποιες σκηνές ώστε να φαίνονται πιο «αθώες» στο κοινό. Παρά ταύτα, οι φήμες για φλερτ εκτός πλατό δεν έσβησαν ποτέ.

Μετά τον θάνατό του, η Στρέιζαντ έγραψε: «Κάθε μέρα στα γυρίσματα ήταν συναρπαστική, έντονη και γεμάτη χαρά. Ήμασταν τόσο διαφορετικοί, κι όμως συνεχώς αναζητούσαμε να μάθουμε περισσότερα ο ένας για τον άλλο, όπως οι χαρακτήρες μας στην ταινία», έγραψε στο Instagram.

Τζέιν Φόντα: «Ήμουν πάντα ερωτευμένη μαζί του»

Με την Τζέιν Φόντα, ο Ρέντφορντ έκανε πέντε ταινίες, ξεκινώντας με το Ξυπόλητοι στο Πάρκο (1967), όπου υποδύθηκαν τους νεόνυμφους. Η ίδια είχε παραδεχτεί σε συνέντευξή της το 2015 ότι «ήταν πάντα ερωτευμένη με τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ», αλλά ποτέ δεν έγινε κάτι μεταξύ τους, καθώς και οι δύο ήταν παντρεμένοι. Εκείνος, όταν το έμαθε χρόνια αργότερα, δήλωσε έκπληκτος: «Δεν ήξερα ότι ήταν ερωτευμένη μαζί μου!».

Το 2023, στο Φεστιβάλ Καννών, η Φόντα αποκάλυψε με ειλικρίνεια: «Δεν του άρεσε να φιλάει, ήταν πάντα κακόκεφος και νόμιζα πως έφταιγα εγώ. Είναι πολύ καλός άνθρωπος, αλλά έχει τα θέματα του με τις γυναίκες».

Παρ’ όλα αυτά, ο ίδιος μιλούσε με θαυμασμό για εκείνη, χαρακτηρίζοντας τη συνεργασία τους στην τελευταία τους ταινία Our Souls at Night (2018) ως «εύκολη και φυσική, λες και όλα έμπαιναν στη θέση τους».

Η Μέριλ Στριπ και το πιο τρυφερό κινηματογραφικό «φιλί»

Ακόμα και η Μέριλ Στριπ δεν μπόρεσε να μείνει ανεπηρέαστη από τη γοητεία του Ρέντφορντ. Στα γυρίσματα του Out of Africa (1985), η σκηνή όπου εκείνος της πλένει τρυφερά τα μαλλιά στις όχθες ενός ποταμού, έμεινε στην ιστορία ως μια από τις πιο αισθησιακές στιγμές του σινεμά, χωρίς να χρειάζεται ίχνος γυμνού.

«Ήταν μια ερωτική σκηνή, γιατί έδειχνε φροντίδα και τρυφερότητα», είχε πει η Στριπ, η οποία ομολόγησε πως «μέχρι την πέμπτη λήψη είχε ήδη ερωτευτεί» τον συμπρωταγωνιστή της.

Αργότερα, το 2007, συνεργάστηκαν ξανά στο πολιτικό θρίλερ Lions for Lambs. Μετά τον θάνατό του, η ίδια αποχαιρέτησε με λόγια συγκινητικά: «Ένας από τα λιοντάρια έφυγε. Αναπαύσου εν ειρήνη, αγαπημένε μου φίλε».

Πέρα από τον κινηματογραφικό του μύθο, ο Ρέντφορντ υπήρξε οικογενειάρχης. Ο πρώτος του γάμος ήταν με την ιστορικό Λόλα Βαν Βάγκενεν απέκτησε τέσσερα παιδιά και το 2009 παντρεύτηκε τη Γερμανίδα καλλιτέχνιδα Σιμπίλ Ζάγκαρς, με την οποία ήταν μαζί μέχρι το τέλος.