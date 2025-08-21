Lifestyle

Σε δημοπρασία θα πωληθεί κιθάρα του Έντι Βαν Χάλεν έναντι τουλάχιστον 2 εκατομμυρίων δολαρίων

Κιθάρες του Έντι Βαν Χάλεν
Κιθάρες του Έντι Βαν Χάλεν / ΦΩΤΟ ΑΠΕ ΜΠΕ

Τον Οκτώβριο, σε δημοπρασία που διοργανώνει ο οίκος Sotheby’s θα πωληθεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα μουσικά όργανα στην ιστορία της ροκ: η ειδικά κατασκευασμένη κιθάρα Kramer του 1982 του Έντι Βαν Χάλεν. Με εκτιμώμενη τιμή 2-3 εκατομμύρια δολάρια, το όργανο θα πρωταγωνιστήσει στη δημοπρασία «Week Grails» του οίκου στη Νέα Υόρκη, μια νέα σειρά πωλήσεων συλλεκτικών αντικειμένων της ποπ κουλτούρας.

Η κιθάρα είναι κάτι περισσότερο από αναμνηστικό. Συνόδευσε τον κιθαρίστα στη σκηνή στη Φιλαδέλφεια, το Καράκας, το Σάο Πάολο και το Μπουένος Άιρες. Μετά από χρόνια έντονης χρήσης, δωρήθηκε στον τεχνικό κιθάρας του συγκροτήματος Van Halen, ο οποίος αργότερα την πούλησε στον Μικ Μαρς των Mötley Crüe.

Ο Μαρς ηχογράφησε μέρη από το άλμπουμ του συγκροτήματος Dr. Feelgood του 1989 με την κιθάρα πριν τη αποσύρει από την κοινή θέα. Το μουσικό όργανο δεν έχει εμφανιστεί δημόσια για περισσότερα από 40 χρόνια.

Βαμμένη με σπρέι στις χαρακτηριστικές κόκκινες, μαύρες και άσπρες αφηρημένες ρίγες των Van Halen, ήταν μια βελτίωση του διάσημου σχεδίου του «Frankenstein» – ένας συνδυασμός τμημάτων Fender και Gibson που τον βοήθησε να αναπτύξει τον χαρακτηριστικό ήχο του.

Ο Έντι Βαν Χάλεν, ιδρυτικό μέλος των Van Halen ήταν ένας από τους πιο ταλαντούχους και επιδραστικούς κιθαρίστες της ροκ μουσικής.

Πέθανε το 2020 σε ηλικία 65 ετών χάνοντας τη μάχη με τον καρκίνο.

Στη δημοπρασία θα πωληθούν επίσης πρωτότυποι στίχοι του Μπομπ Ντίλαν για το τραγούδι «Subterranean Homesick Blues», το πρωτότυπο εξώφυλλο του άλμπουμ «It’s Only Rock ‘n Roll» των Rolling Stones και ένα κύμβαλο των Beatles που χρησιμοποιήθηκε σε ηχογραφήσεις στο στούντιο της δεκαετίας του 1960.

