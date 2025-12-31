Σελίν Ντιόν: Οι συγκινητικές ευχές για το 2026 – «Σας ευχαριστώ που με κρατάτε στην καρδιά σας»

Λίγες ώρες πριν υποδεχτούμε το νέο έτος και η Σελίν Ντιόν, έστειλε το δικό της συγκινητικό μήνυμα στους θαυμαστές της για την Πρωτοχρονιά.

Η Σελίν Ντιόν, επέλεξε ένα μήνυμα για την Πρωτοχρονιά, γεμάτο ευχές που μοιράστηκε με ένα βίντεο μέσα στα social media.

Η παγκόσμια σταρ, η οποία τα τελευταία χρόνια δίνει τη δική της γενναία μάχη για την υγεία της, μοιράστηκε ένα βίντεο στους προσωπικούς της λογαριασμούς στα social media, απευθυνόμενη στο κοινό της τόσο στα αγγλικά όσο και στα γαλλικά.

«Καθώς θα υποδεχτούμε το νέο έτος, θέλω να αφιερώσω μια στιγμή για να σας στείλω όλη μου την αγάπη», είπε η τραγουδίστρια εμφανώς συγκινημένη.

May the 2026 year bring peace to your heart, light to your path, and space to dream.

Happy New Year, from me to you.

-Celine xx… pic.twitter.com/1mykaLgQA8
December 30, 2025

«Εύχομαι αυτή η χρονιά να σας φέρει υγεία, ευτυχία και γαλήνη στην καρδιά σας. Να βρίσκετε χαμόγελα στα μικρά πράγματα, δύναμη στις δύσκολες στιγμές και χαρά στις αναμνήσεις που θα δημιουργήσετε με όσους αγαπάτε. Σας ευχαριστώ που με κρατάτε στην καρδιά σας, κι εσείς είστε πάντα στη δική μου. Από την οικογένειά μου στη δική σας, θέλω απλώς να σας ευχηθώ καλή χρονιά», πρόσθεσε.

Η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια συνόδευσε το βίντεο γράφοντας στη λεζάντα: Μακάρι το 2026 να φέρει ειρήνη στην καρδιά σας, φως στον δρόμο σας και χώρο για όνειρα. Καλή Χρονιά, από εμένα σε εσάς. Σελίν».