Σία Κοσιώνη: Πολλές φορές πίστεψαν ότι επειδή είμαι γυναίκα είμαι αδύναμη

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, η Σία Κοσιώνη θέλησε να στείλει το δική της ηχηρό μήνυμα, κάνοντας ταυτόχρονα μία κατάθεση ψυχής.

Η Σία Κοσιώνη, που πρόσφατα πέρασε μία σοβαρή περιπέτεια υγείας κι έχει επιστρέψει στα τηλεοπτικά της καθήκοντα, δημοσίευσε την Κυριακή (08.03.2026) ένα βίντεο στο Instagram. Μάλιστα, η γνωστή δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ απάντησε και στο ερώτημα αν το γεγονός ότι είναι γυναίκα αποτέλεσε εμπόδιο στην επαγγελματική της πορεία και ευχήθηκε σε όλες για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μέρα της γυναίκας σήμερα και θέλω να σας μιλήσω από καρδιάς. Γιατί αν έχει κάποια αξία να μιλάνε οι λεγόμενοι επώνυμοι κάτι τέτοιες μέρες, τουλάχιστον να έχει ουσία και να είναι άμεσο.

Αυτό λοιπόν που θέλω να σας πω, είναι ότι πολύ συχνά με ρωτάνε αν το γεγονός ότι είμαι γυναίκα με δυσκόλεψε στη δουλειά μου. Και εγώ συνήθως απαντώ ότι ποτέ δεν σκέφτηκα αν είμαι γυναίκα ή δεν είμαι, προκειμένου να κάνω αυτό που θέλω. Και αυτό είναι γεγονός.

Όμως, πολλές φορές πίστεψαν ότι επειδή είμαι γυναίκα είμαι αδύναμη. Πολλές φορές θεώρησαν ότι επειδή είμαι γυναίκα θα φοβηθώ και θα κάνω πίσω. Πολλές φορές υπέθεσαν ότι επειδή είμαι γυναίκα θα λυγίσω σε διαφόρων ειδών πιέσεις. Και, ακόμη περισσότερες φορές, πίστεψαν πως η δική μου άποψη δεν είναι δική μου άποψη. Είναι κάποιου άλλου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτό λοιπόν που θέλω να σας πω είναι ότι κάθε φορά που συνέβαινε αυτό, εγώ πείσμωνα περισσότερο. Και κάθε φορά που κάποιοι περίμεναν να κάνω πίσω, εγώ έκανα συνειδητά μπροστά. Και πολλές φορές και ξεροκέφαλα. Έπεφτα; Προφανώς και έπεφτα.

Αλλά, λίγο κλισέ αυτό αλλά θα το πω, πάντα έβρισκα τη δύναμη να ξανασηκωθώ. Και αυτό έχει σημασία. Και αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι ότι αυτό που κατάλαβα και θέλω να μοιραστώ μαζί σας, είναι ότι η δύναμη δεν έχει φύλο.

Η δύναμη έχει επιμονή, έχει αξιοπρέπεια, η δύναμη έχει χαρακτήρα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sia Kosioni (@siakossioni)

Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλες τις γυναίκες που δημιουργούν, που διεκδικούν, που προσπαθούν, τα καταφέρνουν, δεν τα καταφέρνουν, πέφτουν, αλλά σίγουρα σηκώνονται. Ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Ξανά είπα; Ξανά», είπε στο βίντεο που δημοσίευσε η Σία Κοσιώνη.