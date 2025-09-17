Σίμπιλ Ζάγκαρς: Η γυναίκα πίσω από τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ – «Θεέ μου, δεν ξέρω καμία από τις ταινίες του»

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ, ο θρυλικός ηθοποιός και σκηνοθέτης που έφυγε από τη ζωή στις 16 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 89 ετών, μοιραζόταν την αγάπη του για το περιβάλλον με την δεύτερη και τελευταία σύζυγό του, την πολυτάλαντη καλλιτέχνιδα Σίμπιλ Ζάγκαρς.

Σύμφωνα με τη Σίντι Μπέργκερ, εκπρόσωπο του Ρέντφορντ, «Ο Ρόμπερτ έφυγε στο σπίτι του στο Σάντανς, στις όμορφες βουνοκορφές της Γιούτα – το μέρος που αγαπούσε, περιτριγυρισμένος από όσους αγάπησε». Η οικογένεια ζήτησε ιδιωτικότητα, ενώ η απώλειά του αφήνει μεγάλο κενό στον κόσμο του κινηματογράφου αλλά και της προστασίας του περιβάλλοντος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ρέντφορντ και η Ζάγκαρς γνωρίστηκαν στα τέλη της δεκαετίας του ’90 στο Sundance Mountain Resort, το θέρετρο που είχε ιδρύσει ο ηθοποιός το 1968 μαζί με το φεστιβάλ Sundance. Εκείνη τότε δεν γνώριζε πολλά για τον Ρέντφορντ, μόνο τα… βασικά: ότι ήταν ηθοποιός. Η αυθεντική της στάση ήταν αυτή που τον κέρδισε αμέσως.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2009 σε μια μικρή, ιδιωτική τελετή στο πολυτελές ξενοδοχείο Louis C. Jacob στην πατρίδα της, το Αμβούργο της Γερμανίας. Η δημιουργικότητά τους φαινόταν ακόμη και στις επιλογές τους για το γάμο: ο Ρέντφορντ φορούσε λευκό κοστούμι και η Ζάγκαρς μια τουαλέτα σε σαμπανί χρώμα.

Ο Ρέντφορντ μίλησε ανοιχτά για τη Ζάγκαρς στο εξώφυλλο του περιοδικού AARP The Magazine το 2011, λέγοντας ότι η σύζυγός του είναι «ένα πολύ ξεχωριστό άτομο» και ότι του έδωσε «μια εντελώς νέα ζωή».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Θεέ μου, δεν ξέρω καμία από τις ταινίες του»

Η Ζάγκαρς είχε αποκαλύψει ότι ο Ρέντφορντ την είχε προσκαλέσει μαζί με μια ομάδα φίλων σε δείπνο. Εκείνη πανικοβλήθηκα αρχικά: «Θεέ μου, δεν ξέρω καμία από τις ταινίες του».

Ευτυχώς, ένας από τους φίλους του Ρέντφορντ της είπε ότι μπορούσε να νοικιάσει τις ταινίες του από τη ρεσεψιόν, και αυτό έκανε. Δύο βράδια πριν το δείπνο, είπε ότι είδε «τυχαία» 15 λεπτά από τις έξι ή οκτώ ταινίες που νοίκιασε, σε περίπτωση που εκείνος θα τις ανέφερε. Αλλά ο Ρέντφορντ δεν το έκανε.

«Σκέφτηκα, “τι θα γίνει αν θέλει να μιλήσει για τις ταινίες του;”. Δεν είχα ιδέα… θα ήταν τόσο αμήχανο. Πιθανότατα θα μπερδευόμουν πολύ στην προσπάθειά μου να μιλήσω επί του θέματος. Φυσικά, δεν μίλησε για αυτό, οπότε γλίτωσα» πρόσθεσε.

Ο Ρέντφορντ, με τη σειρά του, είπε ότι το γεγονός ότι η Ζάγκαρς δεν ήξερε πολλά για αυτόν τον έκανε να αισθανθεί έλξη προς το πρόσωπό της. Πρόσθεσε ότι «ξεκίνησαν από πιο ισότιμη βάση» και ότι «δεν χρειάστηκε να ανησυχεί για πράγματα που ανησυχούσε στο παρελθόν».

«Ήταν μια υπέροχη αρχή για μια σχέση, γιατί ξεκίνησε, απλά, ως δύο άνθρωποι που συναντήθηκαν τυχαία και βρήκαν μια σύνδεση, χωρίς να επηρεάζονται από την επιτυχία ο ένας του άλλου» είπε, τονίζοντας ότι ήταν ένας «ωραίος τρόπος να ξεκινήσει» το ρομάντζο τους.

Από τότε, το ζευγάρι είχε διατηρήσει την απόλυτη ιδιωτικότητα της σχέσης του.

Η Σιμπίλ Ζάγκαρς είναι καλλιτέχνης με καριέρα που μετράει πάνω από 40 χρόνια, εκφράζοντας την αγάπη της για το περιβάλλον μέσω ζωγραφικής, φωτογραφίας και performance art. Τα έργα της έχουν εκτεθεί σε Ευρώπη, Μονακό, Περού, Σιγκαπούρη, Ιαπωνία και ΗΠΑ. Από μικρή αγαπούσε τη ζωγραφική και το σχέδιο, εμπνεόμενη από τα ταξίδια με την οικογένειά της και τις πολιτισμικές παραδόσεις που συνάντησε.

Η αγάπη της για τη φύση και την προστασία της ξεκίνησε από παιδί και έγινε η κινητήριος δύναμή της ως καλλιτέχνιδα: «Η φύση ήταν η δύναμη που με ενέπνεε να γίνω ακτιβίστρια μέσα από την τέχνη μου, προειδοποιώντας για τους κινδύνους εξαφάνισης αλλά δείχνοντας και πόσο εκπληκτική είναι η Γη».

Το 2015 ίδρυσε τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό The Way of the Rain, αφιερωμένο στην ανάπτυξη και παρουσίαση εκπαιδευτικών και καλλιτεχνικών παραστάσεων που προωθούν την προστασία του πλανήτη. Ο Ρέντφορντ υπηρέτησε ως αντιπρόεδρος του οργανισμού μέχρι τον θάνατό του το 2025.

Αν και δεν απέκτησαν δικά τους παιδιά, η Ζάγκαρς αγαπούσε σαν δικά της τα παιδιά του Ρέντφορντ από τον πρώτο του γάμο με τη Λόλα Βαν Βάγκενεν: τις κόρες Σόνα και Έιμι και τους γιους Σκοτ και Τζέιμς, οι οποίοι δυστυχώς είχαν φύγει από τη ζωή νωρίτερα.

Μαζί με τον Ρέντφορντ, μοιράζονταν την αγάπη για την τέχνη και τη φύση, δημιουργώντας έναν ισχυρό δεσμό βασισμένο σε κοινές αξίες και αμοιβαίο σεβασμό, μέχρι το τέλος.

Πληροφορίες από People