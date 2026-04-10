Σόφη Πασχάλη: Μια γυναίκα στα μαύρα με αγκάλιασε τόσο σφιχτά και μου είπε λόγια που χαράχτηκαν μέσα μου

Για την εσωτερική εμπειρία πίστης που βίωσε στα 19 της χρόνια, όταν και διαχειρίστηκε μια δύσκολη απώλεια, μίλησε από καρδιάς η Σόφη Πασχάλη στην εφημερίδα Espresso και τη δημοσιογράφο Σπυριδούλα Τριάντου, τη Μεγάλη Εβδομάδα.

“Εκείνη την ημέρα βρισκόμουν με τους γονείς μου σε μια παραλία, όπου υπήρχε μια μικρή εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, που ήταν λες και με περίμενε. Όταν άκουσα τη δυσάρεστη είδηση, ζήτησα να μείνω μόνη και μπήκα μέσα. Εκεί, βυθισμένη στον πόνο, ζητούσα ένα σημάδι. Και τότε συνέβη κάτι που δεν μπορώ να εξηγήσω με τη λογική, μόνο με την καρδιά” εξομολογήθηκε, αρχικά, η Σόφη Πασχάλη.

“Μια γυναίκα ντυμένη στα μαύρα με αγκάλιασε τόσο σφιχτά και μου είπε λόγια που χαράχτηκαν μέσα μου, λόγια δύναμης και καθοριστικά για τη μετέπειτα ζωή μου. Όταν άνοιξα τα μάτια μου, δεν υπήρχε κανείς. Έψαχνα γύρω μου. Ήθελε ο νους μου να καταλάβει τι έχει γίνει. Μια ηρεμία, όμως, διαπέρασε το σώμα μου. Μια πολύ διαφορετική ηρεμία. Γαλήνη, νηνεμία”.

“Η εμπειρία που γεννιέται μέσα σου δεν είναι λιγότερο αληθινή. Είναι απλώς μια διαφορετική συχνότητα της ίδιας πραγματικότητας” συμπληρώνει, εν συνεχεία, η Σόφη Πασχάλη στη νέα της συνέντευξη.

Προ ημερών η Σόφη Πασχάλη είχε μιλήσει για τη μάχη που έδωσε ώστε να ελέγξει το βάρος της και να συνέλθει από την κατάθλιψη. «Πριν πολλά πολλά χρόνια όταν ήμουνα κοριτσάκι, είχα πάρει μέσα σε ένα μήνα 25 κιλά» είχε αναφέρει, μεταξύ άλλων, σε συνέντευξή της.