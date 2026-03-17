Σοφία Βόσσου για νέους τραγουδιστές: Δεν φταίνε τα παιδιά αλλά πρέπει να τελειώσει όλη αυτή η ψευτιά

Η Σοφία Βόσσου παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» και μίλησε τόσο για τις εμφανίσεις της σε νυχτερινό κέντρο, όσο και για τους νέους τραγουδιστές που φιλοδοξούν να κάνουν καριέρα. Η έμπειρη τραγουδίστρια έκανε λόγο για λάθος συμβουλές από ορισμένους, που επηρεάζουν αρνητικά τους νεότερους συναδέλφους της. Μίλησε για «ψευτιά», που όπως είπε, πρέπει επιτέλους να τελειώσει.

Αρχικά η Σοφία Βόσσου αναφέρθηκε στις δικές της εμφανίσεις: «Θα κάνουμε ωραίες Κυριακές εδώ τα μεσημέρια, παρεΐστικα, όπως μας βγάλει. Δεν έχω πρόγραμμα εγώ, μία αγκαλιά με τον κόσμο. Τρώμε, πίνουμε, διασκεδάζουμε ωραία, αγαπιόμαστε, περνάμε ωραία τις Κυριακές μας και πάμε στο σπίτι μετά να κοιμηθούμε» είπε.

Όταν ρωτήθηκε από τον δημοσιογράφο αν βλέπει στους νέους καλλιτέχνες να έχουν ως βασικό τους στόχο και κριτήριο το να περάσει καλά το κοινό που πάει να τους δει στα μαγαζιά που εμφανίζονται, απάντησε: «Κοιτά, δεν φταίνε τα παιδιά. Ας μην το ρίχνουμε στα παιδιά. Είναι ένα σύστημα το οποίο “τα έχει μπλοκάρει”.

Τους λέει ότι πρέπει να φέρονται με ένα συγκεκριμένο τρόπο, να φοράνε κάτι συγκεκριμένο, να είναι έτσι… Δεν έχει καμία σχέση όλο αυτό με την μουσική. Υπάρχει κάποια σκοπιμότητα πίσω από όλο αυτό. Κάποτε πρέπει να τελειώσει όλη αυτή η ψευτιά. Είναι πάρα πολύ θλιβερό όλο αυτό. Οι παλαιότεροι δάσκαλοι μας ήταν πάρα πολύ απλοί άνθρωποι. Ωραίοι, μάγκες, αγαπούσαν τον κόσμο, σεβόντουσαν. Αυτό το πράγμα, το “βεντετιλίκι”, το “φιρμιλίκι”, που όλο υπάρχει ένα τουπέ.. Ε, δεν μπορώ, κουράζομαι».

Κατά την ίδια, η μουσική βιομηχανία του τώρα με τα χρόνια που ξεκίνησε εκείνη την καριέρα της δεν έχει την παραμικρή σχέση, καθώς έχουν αλλάξει ριζικά οι συνθήκες κάτω από τις οποίες πρέπει να επιβιώσουν οι καλλιτέχνες στον χώρο προκειμένου να χτίσουν την καριέρα τους.