Σοκάρει η Δήμητρα Αλεξανδράκη: «Έχω πιάσει σύντροφό μου να με απατάει και όταν αντέδρασα με χτύπησε»

Συγκλονιστικές λεπτομέρειες για την προσωπική της ζωή αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Δήμητρα Αλεξανδράκη.

Όπως εξομολογήθηκε το γνωστό μοντέλο στη Modern Cinderella, κάποιος σύντροφός της την απατούσε κατ’ εξακολούθηση και εκείνη τον συγχωρούσε πάντα, ενώ όταν τελικά η Δήμητρα Αλεξανδράκη αντέδρασε ο άντρας σήκωσε το χέρι του επάνω της.

«Σε πολύ μικρή ηλικία έχω απατήσει αλλά όχι ότι τρελάθηκα και πήγα και κεράτωσα. Αφού με είχε τινάξει στον αέρα ο άλλος, άντε σιχτίρι… Έφυγα, βγήκα το βράδυ και γύρισα με ρούχα άλλου πίσω», δήλωσε η Δήμητρα Αλεξανδράκη.

Αμέσως μετά, το γνωστό μοντέλο περιέγραψε τη σχέση που είχε, η οποία ήταν τοξική.

«Του λέω “να μη με ζάλιζες”. Είμαι εγώ στη Μύκονο 20 χρονών παιδάκι και εσύ με τινάζεις στον αέρα και θυμάσαι να μου πεις ό,τι αρρωστημένο σου έρχεται στο μυαλό; Σου λένε όλοι οι φίλοι σου “ρε μ@@@κ@ πας καλά; τι κάθεσαι και λες στην κοπέλα 20 χρονών; Αφού την γουστάρεις και σε γουστάρει και είστε μια χαρά, τι κάθεσαι και της λες τρέλες;” Μια, δυο, τρεις, με ζάλισες. Γεια σας…», είπε, αναφέροντας ότι ο δεσμός αυτός τελικά έληξε άδοξα.

«Έχω πιάσει πρώην σύντροφό μου να κάνει κανονικά ερωτική πράξη. Τον έχω πιάσει και τον συγχώρησα κιόλας και μάλιστα μου φώναξε “καλά είναι δυνατόν;”. Δεν ήταν μια φορά, το έκανε κατ’ εξακολούθηση και στο τέλος που αντέδρασα κιόλας, με χτύπησε. Τον συγχώρησα και τον στήριξα κιόλας. Παίρνω Όσκαρ μ@@@κ@ας. Ευχαριστώ πάρα πολύ», κατέληξε στην ιστορία της η Δήμητρα Αλεξανδράκη.

Σημειώνεται ότι η Δήμητρα Αλεξανδράκη προ λίγων ημερών βρέθηκε στην Ίμπιζα, λόγω των γενεθλίων της Ιωάννας Τούνη. Μάλιστα, όταν η φίλη της τη ρώτησε πώς περνάει εκεί, εκείνη έκανε αναφορά στα χρήματα που σπαταλάει η influencer για τους φίλους της.

«Δήμητρα, τι κάνεις μωρό μου;», ρωτάει η Ιωάννα Τούνη και η Δήμητρα Αλεξανδράκη απαντάει, γελώντας: «Τρώω τα λεφτά σου και είμαι ευτυχισμένη».