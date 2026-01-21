Σώτης Βολάνης για την αποχώρηση από το νυχτερινό κέντρο που εργαζόταν: «Διαβάζω διάφορα για το χαρακτήρα μου»

Ο Σώτης Βολάνης αποφάσισε προ ημερών να αποχωρήσει από το νυχτερινό κέντρο της Αθήνας όπου εμφανιζόταν τη φετινή σεζόν και με ανάρτηση που έκανε στο facebook, εξήγησε τους λόγους. Όπως είπε, παρά τα όσα λέγονται και γράφονται, εκείνος δεν είχε συμφωνήσει με τον επιχειρηματία – ιδιοκτήτη του καταστήματος να συνεχίσει τις εμφανίσεις του μέχρι το Πάσχα.

Ο Σώτης Βολάνης άφησε αιχμές για ορισμένους που σχολίασαν αρνητικά την απόφασή του και υπογράμμισε πως σέβεται διαχρονικά, τόσο τον κόσμο που τον στηρίζει όσο και τους μουσικούς του. Ο τραγουδιστής ενημερώνει πως θα συνεχίσει τις εμφανίσεις του στη Θεσσαλονίκη.

«Γεια σας αγάπες μου. Τις τελευταίες ημέρες ακούω και διαβάζω διάφορα για το χαρακτήρα μου και την επαγγελματική μου συμπεριφορά. Ποτέ μου όλα αυτά τα χρόνια ως καλλιτέχνης δεν εκμεταλλεύτηκα και σεβάστηκα τον κόσμο που με αγαπάει, τους επιχειρηματίες και κυρίως συνεργάτες και το προσωπικό μιας και που ακούστηκε πως εξαιτίας μου στερήθηκαν 60 άνθρωποι το μεροκάματό τους.

Η αλήθεια όπως και να χει θα βγει στο φως όχι από μένα γιατί σέβομαι την Τζένη Κατσίγγιανη και τους υπόλοιπους συναδέλφους. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι ουδέποτε δεν συμφώνησα να εργαστώ στην επιχείρηση του Cabana live έως το Πάσχα που σίγουρα θα γινόταν αυτό γιατί όλα πηγαίνανε πολύ καλά αν ο επιχειρηματίας δεν αθετούσε τις γιορτινές μέρες τα συμφωνηθέντα.

Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο… Εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία στο καινούργιο πρόγραμμα του Cabana και να σας ενημερώσω πως επειδή και εγώ έχω μεγάλη οικογένεια, εννοώ συνεργάτες μουσικούς και λοιπά οι οποίοι και αυτοί έχουν ανάγκη από εργασία θα συνεχίσω τις εμφανίσεις μου στην Θεσσαλονίκη».

Σώτης Βολάνης και Τζένη Κατσίγιαννη ξεκίνησαν τις εμφανίσεις τους, στο νυχτερινό κέντρο στις 31 Οκτωβρίου του 2025, κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Μετά από χρόνια απουσίας από τη νυχτερινή Αθήνα, ο τραγουδιστής ήταν αισιόδοξος πως θα καταφέρει να κερδίσει το νέο επαγγελματικό «στοίχημα». Οι δύο καλλιτέχνες είχαν στο πλευρό τους, τον Κρητικό λυράρη Μιχάλη Μαραγκάκη, αλλά και ένα επιτελείο ερμηνευτών.

Προ ημερών ο Σώτης Βολάνης είχε βρεθεί στο επίκεντρο συζητήσεων, όταν ανέφερε ότι ξόδεψε υπέρογκα ποσά για ένα αυτοκίνητο, χωρίς όπως είπε να το μετανιώσει. «Μπορεί να μου έφυγαν και 600.000 – 700.000 για ένα αυτοκίνητο, αλλά δεν το μετάνιωσα», παραδέχτηκε ο γνωστός τραγουδιστής