Σπύρος Μπιμπίλας για Μπραντ Πιτ: Αυτό που έγινε στην Ύδρα ήταν μια βλακεία, σαν αρχοντοχωριάτες

Ο Σπύρος Μπιμπίλας σχολίασε τα όσα έγιναν στην Ύδρα, για τα γυρίσματα της νέας ταινίας με πρωταγωνιστεί τον Μπραντ Πιτ και εξέφρασε τη διαφωνία του, για τις αντιδράσεις και τις κινήσεις ορισμένων. Τα όσα έγιναν στο νησί, όσο ο χολιγουντιανός αστέρας βρισκόταν εκεί, ήταν όπως φαίνεται αντίθετα με την αισθητική του ηθοποιού και βουλευτή.

«Αυτό που έγινε με τον Μπραντ Πιτ στην Ύδρα, ήταν μια βλακεία. Είμαστε σαν να είμαστε αρχοντοχωριάτες. Ήρθε ένας ηθοποιός να κάνει τη δουλειά του» σχολίασε ο Σπύρος Μπιμπίλας, σε δηλώσεις του που μεταδόθηκαν από την εκπομπή «Happy Day» του Alpha.

Στη συνέχεια, όταν ο δημοσιογράφος τον ενημέρωσε ότι ο Μπραντ Πιτ θα κάνει γυρίσματα και στη Νέα Μάκρη, ο Σπύρος Μπιμπίλας αντέδρασε λέγοντας, «Και τι να κάνω εγώ; Να πάω στη Νέα Μάκρη να τον δω;».

Υπενθυμίζεται πως ο Μπραντ Πιτ έφτασε τα ξημερώματα της Πέμπτης στη Χαλκίδα, για τη συνέχιση των γυρισμάτων της ταινίας «The Riders». Τα μέτρα ασφαλείας στον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό της περιοχής, είναι αυξημένα.

To «The Riders» είναι βασισμένο στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Αυστραλού συγγραφέα Τιμ Γουίντον που κυκλοφόρησε το 1994, το οποίο ήταν υποψήφιο για βραβείο Booker.