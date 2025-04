Στα «μαχαίρια» Μπλέικ Λάιβλι και Τζάστιν Μπαλντόνι: Τον κατηγορεί ότι προσπαθεί να φιμώσει τα θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης

Μεγάλες διαστάσεις έχει πάρει η κόντρα της Μπλέικ Λάιβλι με τον Τζάστιν Μπαλντόνι, καθώς τον κατηγορεί ότι προσπαθεί να φιμώσει τα θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης.

Η 37χρονη πρωταγωνίστρια του «Gossip Girl» Μπλέικ Λάιβλι, κινηθεί νομικά κατά του 41χρονου συμπρωταγωνιστή της στην ταινία «It Ends With Us» Τζάστιν Μπαλντόνι από τον Δεκέμβριο του 2024. Τον κατηγορεί για σεξουαλική παρενόχληση και για την οργάνωση μιας συκοφαντικής εκστρατείας εναντίον της.

Ο Τζάστιν Μπαλντόνι έχει καταθέσει αγωγή ύψους 400 εκατομμυρίων δολαρίων εναντίον της ηθοποιού, καθώς και αγωγή για δυσφήμιση 250 εκατομμυρίων δολαρίων κατά των New York Times, επειδή δημοσίευσαν τις καταγγελίες της σταρ.

Η κόντρα τους δεν έχει τέλος με τον Τζάστιν Μπαλντόνι την Πέμπτη (03.04.2025) να κατηγορεί τη Λάιβλι ότι ενορχήστρωσε ένα επικοινωνιακό τέχνασμα, με στόχο να καταστρέψει τη φήμη και την καριέρα των εμπλεκομένων στο στούντιο παραγωγής του Wayfarer, μετά την αίτησή της για απόρριψη της αγωγής του στις 20 Μαρτίου.

Για την υπόθεση οι δικηγόροι της Μπλέικ Λάιβλι, Μάικ Γκότλιμπ και Έσρα Χάντσον, στο TMZ: «Ακριβώς αυτό, ο Τζάστιν Μπαλντόνι, ο άνθρωπος που έχει χτίσει την καριέρα του υποτίθεται υπερασπιζόμενος τα θύματα, πιστεύει ότι τα δικαιώματα της Πρώτης Τροπολογίας για τα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης και παρενόχλησης πρέπει να υποχωρούν μπροστά στο δικαίωμα των θυτών να σύρουν τα θύματά τους στα δικαστήρια “μέχρι αφανισμού”».

Υποστήριξαν επίσης ότι ο Μπαλντόνι και ο δικηγόρος του, Μπράιαν Φρίντμαν, προσπαθούν να καταργήσουν έναν νόμο που προστατεύει τα θύματα και αποθαρρύνει άλλους από το να μιλήσουν.

Ο Μπράιαν Φρίντμαν δεν άφησε αναπάντητες τις κατηγορίες δηλώνοντας στην Daily Mail . «Η συγκεχυμένη αυτή δήλωση δείχνει ξεκάθαρα ότι η κυρία Λάιβλι και η ομάδα της έχουν πανικοβληθεί και καταφεύγουν ξανά σε εμπρηστικές δηλώσεις για να αποσπάσουν την προσοχή από τα πραγματικά γεγονότα» και πρόσθεσε: «Είναι προφανές ότι προσπαθούν να αποπροσανατολίσουν την κοινή γνώμη από τις αποδείξεις, έγγραφα, βίντεο και επιπλέον στοιχεία, που αποδεικνύουν αδιαμφισβήτητα ότι δεν υπήρξε σεξουαλική παρενόχληση».

Blake Lively accuses Justin Baldoni of ‘trying to silence sexual harassment victims’ as legal drama rages on https://t.co/2AGWuPQFc3