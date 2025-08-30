Στάθης Μαντζώρος: Διασωληνωμένος ο ηθοποιός μετά από βαρύ εγκεφαλικό – Η έκκληση του Ιωάννη Παπαζήση

Ο Στάθης Μαντζώρος δίνει μάχη για τη ζωή του, όπως έγινε γνωστό πριν από μερικά εικοσιτετράωρα και ο καλός του φίλος και συνάδελφος, Ιωάννης Παπαζήσης, θέλησε να δώσει κάποιες πληροφορίες για την κατάστασή του, κάνοντας παράλληλα μία δημόσια έκκληση.

Ο Στάθης Μαντζώρος βρίσκεται στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδα «Espresso», καθώς όπως αναφέρει ο Ιωάννης Παπαζήσης πέρασε ένα βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο και βρίσκεται διασωληνωμένος.

Έτσι ο πρωταγωνιστής της σειράς «Ο γιατρός» θέλησε να βοηθήσει τον συνάδελφό του, που αγάπησε το κοινό μέσω του σίριαλ «Σασμός» δημοσιεύοντας έναν αριθμό λογαριασμού για όσους θέλουν να βοηθήσουν για την αποκατάστασή του.

«Εδώ και μερικούς μήνες ο φίλος, συνάδελφος και συνεργάτης Στάθης Μαντζώρος, δίνει μία δύσκολη μάχη.

Βρίσκεται διασωληνωμένος – μετά από ένα βαρύ εγκεφαλικό.

Τώρα ήρθε η ώρα όλα μας να βοηθήσουμε όσο μπορούμε για την αποκατάστασή του.

Ο αριθμός λογαριασμού είναι GR18017205500050116562372 Τράπεζα Πειραιώς», ανέφερε η ανάρτηση που έκανε ο Ιωάννης Παπαζήσης.

«Σπουδαίος φίλος συνάδελφος και πάνω από όλα πατέρας δύο μικρών παιδιών…», έγραψε ακόμα.

Ο Στάθης Μαντζώρος τις τελευταίες εβδομάδες βρίσκεται στο νοσοκομείο δίνοντας τη δική του μάχη, με τους γιατρούς να κάνουν τα πάντα προκειμένου ο ίδιος να βγει νικητής.