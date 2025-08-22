Στέλιος Κουδουνάρης: Διακοπές στη Μύκονο με την Έλενα Γαλύφα μετά την αποχώρηση από το «My Style Rocks»

Η Μύκονος ήταν το νησί που επέλεξε για ακόμα μια χρονιά ο Στέλιος Κουδουνάρης για να αποφορτιστεί και να γεμίσει τις μπαταρίες του. Ο γνωστός σχεδιαστής χαλαρώνει με την παρέα του και η παρουσία του κεντρίζει τα βλέμματα στα Ματογιάννια και όχι μόνο.

Διακοπές στο νησί των ανέμων κάνει ο Στέλιος Κουδουνάρης, που αποφάσισε να αποχωρήσει από το My Style Rocks, έπειτα από οκτώ χρόνια συνεχούς παρουσίας στην καρέκλα της κριτικής επιτροπής, με στόχο να αφοσιωθεί στην δουλειά του μακριά από τα φώτα της τηλεόρασης.

Αυτό το διάστημα ο γνωστός σχεδιαστής μόδας ξεκουράζεται ενώ η κάμερα του Mykonos Live TV τον απαθανάτισε να κάνει μια χαλαρή βόλτα στα Ματογιάννια παρέα με την καλή του φίλη, Έλενα Γαλύφα.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του για το τέλος της συνεργασίας του με το ριάλιτι του ΣΚΑΪ, ο Κύπριος designer δήλωσε: «Ήθελα να ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος ζωής για να μην κουραστώ και να μην κουραστεί και ο κόσμος».

«Ήθελα να κάνω πράγματα που δεν προλάβαινα τόσα χρόνια να κάνω! Μου λείπει πάρα πολύ το My Style Rocks. Αν υπάρχει ένα νέο πρότζεκτ που να αφορά την μόδα και να νιώθω ότι μπορώ να προσφέρω κάτι στον κόσμο, με χαρά να το κάνω.

Τα πράγματα που δεν έχουν να κάνουν με την μόδα που μου πρότειναν, δεν με αφορούν. Αγαπώ την μόδα, τα ρούχα και θέλω όλη η ενέργεια να διοχετεύεται σε αυτό που ξέρω να κάνω, την δουλειά μου. Υπάρχει μια ιδέα στον αέρα για ένα νέο πρότζεκτ. Έχει να κάνει με την μόδα, είναι καινούργιο».

Τον περασμένο Ιούνιο, ο Στέλιος Κουδουνάρης είχε αποκαλύψει τον καβγά που είχε στο παρελθόν με την Ελένη Φουρέιρα. «Είχαμε σκοτωθεί, δεν την πίστευα ότι έγιναν έτσι τα πράγματα» είχε πει μεταξύ άλλων.