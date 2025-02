Στη γαλλική ταινία «Les Jours Sauvages» το κορυφαίο βραβείο από Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σλοβενίας

Η γαλλική ταινία «Les Jours Sauvages» του Yohan Guignard για τέσσερις φίλους σε ένα ταξίδι στην Αλάσκα κέρδισε το κορυφαίο βραβείο στο 19ο Φεστιβάλ Ορεινού Κινηματογράφου, που πραγματοποιήθηκε στη Λιουμπλιάνα και σε δύο ακόμη πόλεις στη Σλοβενία.

Η ταινία ακολουθεί τους τέσσερις φίλους κατά τη διάρκεια της περιπέτειας 50 ημερών στις αρκτικές περιοχές της Αλάσκας καθώς κάνουν πεζοπορία και σκι, κωπηλατούν και κάνουν ορειβασία στην κορυφή του Ντενάλι, χωρίς εξωτερική βοήθεια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μια αληθινή περιπέτεια, γυρισμένη με άφθονο χιούμορ με χαρακτήρες που είναι καλά ανεπτυγμένοι και μας επιτρέπουν να βιώσουμε γνήσια συναισθήματα. Μια πραγματική ταινία περιπέτειας, ένα είδος που βλέπουμε πρόσφατα ολοένα και λιγότερο, δυστυχώς» ανέφερε η κριτική επιτροπή.

Η διεθνής κριτική επιτροπή που αποτέλεσαν η Βουλγάρα δημοσιογράφο και ορειβάτισσα, Τάνια Ιβάνοβα, η Σλοβένα συγγραφέα και σκηνοθέτρια, Μόιτσα Βόλκαρ Τρόμπεβσεκ και ο Ελβετός σκηνοθέτης και αλπινιστής Φούλβιο Μαριάνι επέλεξε επίσης τους νικητές σε κάθε κατηγορία μεταξύ 32 ταινιών που προβλήθηκαν στο Φεστιβάλ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το βραβείο Καλύτερης Ταινίας των Άλπεων έλαβε το «The Last Expedition», ένα πορτρέτο της Βάντα Ρούτκιεβιτζ της σπουδαιότερης γυναίκας ορειβάτισσας των Ιμαλαΐων όλων των εποχών από την Πολωνέζα σκηνοθέτρια, Ελίζα Κούμπαρσκα.

Το βραβείο Καλύτερης Ταινίας Αναρρίχησης κέρδισε το «With My Heart» του Αμερικανού σκηνοθέτη Αντρέα Κόσου.

Στην κατηγορία Βουνά, Σπορ και Περιπέτεια, κέρδισε το φιλμ «Pachamama» συμπαραγωγή Γαλλίας-Αργεντίνης-Χιλής που εξερευνά τα βουνά της Παταγονίας.

Το φιλμ «My Sweden – A Changing Wilderness» του σκηνοθέτη ταινιών άγριας ζωής, Ζόλταν Τόροκ κέρδισε στην κατηγορία Φύση και Πολιτισμός.

Το βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους έλαβε η σλοβενική παραγωγή «Rods, Rolls and Reality on the Soča», μια ιστορία για φίλους που ψαρεύουν, που προβάλλει την ομορφιά της φύσης με χιούμορ και ευχάριστη ατμόσφαιρα, σύμφωνα με την κριτική επιτροπή.

Το Διεθνές Φεστιβάλ Ορεινού Κινηματογράφου της Σλοβενίας εδώ σχεδόν δύο δεκαετίες προβάλλει μαγευτικές ταινίες με θέμα το βουνό και ένα ποικίλο πρόγραμμα διαλέξεων, εκθέσεων και συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης. Φέτος, το Φεστιβάλ διοργανώθηκε από τις 17 έως τις 22 Φεβρουρίου στη Λιουμπλιάνα, στη Ντομζάλε και στη Ραντόβλιτσα.