Lifestyle

Στη Μύκονο η Ιωάννα Τούνη: Χαλαρές στιγμές και βόλτες στα κοσμικά σοκάκια με τους φίλους της

Σε μία από τις βραδινές εξόδους της στα Ματογιάννια, ο φωτογραφικός φακός την απαθανάτισε με την παρέα της
Η Ιωάννα Τούνη στη Μύκονο με φίλους της
NDP Photo
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Η Ιωάννα Τούνη συνεχίζει να απολαμβάνει το φετινό καλοκαίρι, επιλέγοντας τη Μύκονο για ακόμη μία σύντομη απόδραση γεμάτη χαλάρωση και όμορφες στιγμές.

Η Ιωάννα Τούνη βρέθηκε στη Μύκονο, αφήνοντας για λίγο πίσω τις επαγγελματικές και οικογενειακές της υποχρεώσεις, με στόχο να γεμίσει τις μπαταρίες της στο αγαπημένο νησί των Κυκλάδων.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής της, η γνωστή influencer και επιχειρηματίας απόλαυσε τις βόλτες της στις παραλίες του νησιού, ενώ δεν παρέλειψε να εξερευνήσει και τα γραφικά σοκάκια που κάθε καλοκαίρι συγκεντρώνουν χιλιάδες επισκέπτες από όλο τον κόσμο.

Σε μία από τις βραδινές εξόδους της στα Ματογιάννια, ο φωτογραφικός φακός την απαθανάτισε μαζί με τη φίλη της, Έφη Γκούτα. Οι δύο γυναίκες έκαναν τη βόλτα τους στα κοσμικά σημεία του νησιού, δείχνοντας ιδιαίτερα ευδιάθετες.

Η Ιωάννα Τούνη στη Μύκονο με φίλους της
NDP Photo
Η Ιωάννα Τούνη στη Μύκονο με φίλους της
NDP Photo
Η Ιωάννα Τούνη στη Μύκονο με φίλους της
NDP Photo

Με καλοκαιρινή διάθεση και χαμόγελα, η Ιωάννα Τούνη και η Έφη Γκούτα τράβηξαν τα βλέμματα των περαστικών με τις στιλάτες εμφανίσεις τους, απολαμβάνοντας τη βραδινή ατμόσφαιρα της Μυκόνου.

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