Στιγμές χαλάρωσης για Κωνσταντίνα Σπυροπούλου και Βασίλη Σταθοκωστόπουλο: Το ρομαντικό ταξίδι τους στην Βενετία

Η παρουσιάστρια ανέβασε πολλές φωτογραφίες από την πόλη στο instagram και μας έδωσε μία γεύση από τις πανέμορφες διακοπές τους
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου
Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου στη Βενετία

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου και ο Βασίλης Σταθοκωστόπουλος θέλησαν να ξεφύγουν από τους ρυθμούς της καθημερινότητας και να κάνουν ένα ταξίδι σε μία από τις πιο ρομαντικές πόλεις του κόσμου, την Βενετία.

Το αγαπημένο ζευγάρι, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου και ο ΒασίληςΣταθοκωστόπουλος, που τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργήσει μια πανέμορφη οικογένεια, έκανε μια σύντομη απόδραση στην ιταλική πόλη, αφήνοντας για λίγο πίσω τις υποχρεώσεις τους.

Η παρουσιάστρια, που είναι έτσι και αλλιώς ενεργή στα social media, δημοσίευσε φωτογραφίες από το ταξίδι τους δίνοντάς μας μια γεύση από όσα απόλαυσαν εκεί.

Εκείνοι έκαναν βόλτες στα σοκάκια της πόλης, ανέβηκαν στις γόνδολες και δεν παρέλειψαν φυσικά να δοκιμάσουν ιταλικές γεύσεις σε παραδοσιακά εστιατόρια.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Konstantina Spyropoulou (@konstantinaspyropoulou)

Το ταξίδι αυτό ήταν ακριβώς ότι χρειαζόταν το ζευγάρι για να γεμίσει μπαταρίες και να επιστρέψει πίσω στην απαιτητική καθημερινότητά του.

