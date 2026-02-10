Στράτος Τζώρτζογλου για Σοφία Μαριόλα: Μετακόμισε σε ένα υπέροχο σπίτι και είναι ευτυχισμένη

Στράτος Τζώρτζογλου και Σοφία Μαριόλα αποφάσισαν να χωρίσουν μετά από 6 χρόνια γάμου, με τον δημοφιλή ηθοποιό να δέχεται και πάλι ερώτηση για τα προσωπικά του. Ο ηθοποιός υποστηρίζει πως μένουν σε διαφορετικά σπίτια, αλλά συνεχίζουν να διατηρούν πολύ στενές επαφές.

Ο Στράτος Τζώρτζογλου και Σοφία Μαριόλα χώρισαν τον Οκτώβριο του 2025 αλλά αποφάσισαν να μην το δημοσιοποιήσουν. Όταν η φημολογία συνεχίστηκε τους επόμενους μήνες, αναγκάστηκαν να τοποθετηθούν.

«Είμαι ή δεν είμαι παντρεμένος με τον Λάκη Γαβαλά;» είπε αρχικά ο Στράτος Τζώρτζογλου στην κάμερα στην εκπομπής «Breakfast@Star» με χιουμοριστικό τρόπο όταν ρωτήθηκε αν τελικά έχει χωρίσει με την Σοφία Μαριόλα.

Και συνέχισε: «Η αγάπη είναι αυτό που ξεπερνά τα όρια των λέξεων. Εγώ έκανα δύο γάμους στη ζωή μου που ξεκινήσαν μόνο με αγάπη και αυτό το πράγμα συνεχίστηκε ακόμη και όταν τυπικά χωρίσαμε ενώ βρισκόμαστε όλη την ώρα. Η Σοφία μετακόμισε σε ένα υπέροχο σπίτι, είναι ευτυχισμένη. Ακόμη δεν έχω πάει, με έχει καλέσει, θα πάω. Θα πάρουμε διαζύγιο κάποια στιγμή, με την Μαρία πήραμε διαζύγιο μετά από 6 χρόνια».

Οι πρώτες συζητήσεις για τον χωρισμό του ζευγαριού ξεκίνησαν πριν από λίγες μέρες, όταν δημοσίευμα ανέφερε πως Στράτος Τζώρτζογλου και Σοφία Μαριόλα, είναι χωρισμένοι από τον Οκτώβριο του 2025. Τότε όμως, ο ηθοποιός είχε διαψεύσει το δημοσίευμα και είχε αναφέρει πως παραμένει με την σύζυγό του.

Είχε προηγηθεί μια συνέντευξη της Σοφίας Μαριόλα, στην οποία έκανε λόγο για μια «μπόρα στη σχέση τους που ξεπεράστηκε». Οι δυο τους, για ένα διάστημα μιλούσαν για κρίση στον γάμο τους. Τα πράγματα όμως ήταν πιο σοβαρά στη μεταξύ τους σχέση, που οδήγησαν όπως φαίνεται στον χωρισμό τους.

Το πρωί της Τρίτης (20-01-2026) η Όλγα Λαφαζάνη αποκάλυψε μέσα από το «Happy Day» ότι ο ηθοποιός της επιβεβαίωσε πως εδώ και λίγους μήνες δεν είναι πλέον ζευγάρι με τη σύζυγο του, Σοφία Μαριόλα και μάλιστα μένουν και σε χωριστά σπίτια.