Στράτος Τζώρτζογλου και Σοφία Μαριόλα χώρισαν μετά από 6 χρόνια γάμου – Η αποκάλυψη του ηθοποιού

«Είμαστε χωριστά αλλά είμαστε πολύ αγαπημένοι» ανέφερε ο Στράτος Τζώρτζογλου
Σοφία Μαριόλα και Στράτος Τζώρτζογλου
Σοφία Μαριόλα και Στράτος Τζώρτζογλου / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Στράτος Τζώρτζογλου και Σοφία Μαριόλα αποφάσισαν όπως φαίνεται να τραβήξουν χωριστούς δρόμους στην προσωπική ζωή τους και να δώσουν τέλος στον γάμο τους, μετά από 6 χρόνια. Ο δημοφιλής ηθοποιός επιβεβαίωσε τη φημολογία των τελευταίων ημερών και ανέφερε πως οι δυο τους συνεχίζουν να διατηρούν εξαιρετικές σχέσεις, αν και ζουν όπως αποκάλυψε, σε διαφορετικά σπίτια.

Οι πρώτες συζητήσεις για τον χωρισμό του ζευγαριού ξεκίνησαν πριν από λίγες μέρες, όταν δημοσίευμα ανέφερε πως Στράτος Τζώρτζογλου και Σοφία Μαριόλα, είναι χωρισμένοι από τον Οκτώβριο του 2025. Τότε όμως, ο ηθοποιός είχε διαψεύσει το δημοσίευμα και είχε αναφέρει πως παραμένει με την σύζυγό του. 

Είχε προηγηθεί μια συνέντευξη της Σοφίας Μαριόλα, στην οποία έκανε λόγο για μια «μπόρα στη σχέση τους που ξεπεράστηκε». Οι δυο τους, για ένα διάστημα μιλούσαν για κρίση στον γάμο τους. Τα πράγματα όμως ήταν πιο σοβαρά στη μεταξύ τους σχέση, που οδήγησαν όπως φαίνεται στον χωρισμό τους.

Το πρωί της Τρίτης (20-01-2026) η Όλγα Λαφαζάνη αποκάλυψε μέσα από το «Happy Day» ότι ο ηθοποιός της επιβεβαίωσε πως εδώ και λίγους μήνες δεν είναι πλέον ζευγάρι με τη σύζυγο του, Σοφία Μαριόλα και μάλιστα μένουν και σε χωριστά σπίτια.

«Είμαστε χωριστά αλλά είμαστε πολύ αγαπημένοι. Είμαστε σχεδόν κάθε μέρα μαζί και έχουμε εξαιρετική σχέση» φέρεται να είπε ο Στράτος Τζώρτζογλου στη δημοσιογράφο του Happy Day.

Από το 1989 μέχρι το 2004, ο Στράτος Τζώρτζογλου ήταν παντρεμένος με την επίσης ηθοποιό Μαρία Γεωργιάδου με την οποία έχουν αποκτήσει έναν γιό, τον Αλκιβιάδη, το 1997. Στις 8 Ιουνίου 2019 παντρεύτηκε με το μοντέλο Σοφία Μαριόλα. Έχει ασπαστεί την Καμπάλα που είναι μια μορφή ιουδαϊκού μυστικισμού.

«Άρπαξαν την τρίχα και την έκαναν τριχιά και έλεγαν ότι χωρίσαμε με τη Σοφία επειδή εγώ είχα πάει στην Κρήτη και εκείνη στα Γιαννιτσά. Ήταν περίεργο και βάλαμε τα γέλια» είχε πει προ μηνών ο Στράτος Τζώρτζογλου, σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει.

