«Supergirl»: Απολαύστε το πρώτο τρέιλερ της εκρηκτικής ταινίας με την Μίλι Άλκοκ

Στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ της πολυαναμενόμενης ταινίας «Supergirl» με πρωταγωνιστές την Μίλι Άλκοκ γνωστή από την συμμετοχή της στο «House of the Dragon».

Λίγες ώρες νωρίτερα, στον επίσημο λογαριασμό της DC Studios στα social media βγήκε και η νέα προωθητική αφίσα της ταινίας που το κοινό περιμένει πως και πως να δει στη μεγάλη οθόνη.

Tο σενάριο υπογράφει η Άνα Νογκέιρα βασισμένο σε κόμικ των Τομ Κινγκ και Μπίλκις Έβελι, ενώ η σκηνοθεσία είναι του Κρεγκ Γκιλέσπι. Όπως αναφέρει η επίσημη σύνοψη της ταινίας «όταν ένας απρόσμενος και αδίστακτος εχθρός χτυπάει πολύ κοντά στο σπίτι της, η Kara Zor-El γνωστή και ως “Supergirl”, αναγκάζεται απρόθυμα να συνεργαστεί με έναν απίθανο σύμμαχο, σε ένα επικό, γαλαξιακό ταξίδι εκδίκησης και δικαιοσύνης».

Πρωταγωνιστούν επίσης ο Ματίας Σόναερτςως ο κακός Krem of the Yellow Hill, η Ιβ Ρίντλεϊ στο ρόλο της γαλαξιακής πολεμίστριας Ruthye Marye Knoll και οι Ντέιβιντ Κρούμχολτζ και Έμιλι Μπίτσαμ ως οι γονείς της θρυλικής Supergirl.

Ο Τζέισον Μομόα επιστρέφει στο κινηματογραφικό σύμπαν της DC Comics, αυτή τη φορά έχοντας το ρόλο του «αντιήρωα» Lobo.

Το «Supergirl» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αμερικανικές κινηματογραφικές αίθουσες στις 26 Ιουνίου 2026, σύμφωνα με το Deadline.