Συγκινεί η Λένα Μαντά για τον θάνατο του άντρα της: «Ο πόνος δεν μαλακώνει, “κοιμάται” και με κάποια αφορμή σε καταπίνει»

Η Λένα Μαντά είδε τη ζωή της να αλλάζει για πάντα όταν στις 16 Ιουνίου 2024 «έφυγε» από τη ζωή ο αγαπημένος της σύζυγος, Γιώργος.

Η επιτυχημένη συγγραφέας έδωσε συνέντευξη το Σάββατο (27.09.2025) στην εκπομπή «Weekend Live» με αφορμή το βιβλίο της «Το σπίτι δίπλα στο Ποτάμι», που έγινε σειρά στον Alpha και μεταξύ άλλων η Λένα Μαντά αναφέρθηκε και στην απώλεια του άντρα της.

«Αλλάζεις όταν είσαι με έναν άνθρωπο 40 χρόνια και όταν αυτός ο άνθρωπος είναι τόσο μαζί σου σε όλα. Δεν υπήρχε περίπτωση να πάω πουθενά μόνη μου. Ο Γιώργος πάντα με περίμενε κι αυτό τελείωσε κι επαναπροσδιορίζεις τη ζωή σου και λες είσαι εσύ για σένα, για να μη λένε τα παιδιά “την καημένη τη μαμά”. Έχουν κι αυτά τη ζωή τους», εξομολογήθηκε η Λένα Μαντά,

«Ο πόνος δεν μαλακώνει, ο πόνος “κοιμάται” και με κάποια αφορμή σε ξυπνάει και σε καταπίνει και αφήνεσαι να σε κάνει κομματάκια», πρόσθεσε η γνωστή συγγραφέας.

Παράλληλα, η Λένα Μαντά μίλησε και για Ελένη Μενεγάκη, τονίζοντας ότι μία τέτοια παρουσιάστρια πάντα θα λείπει από την τηλεόραση.

«Πάντα θα λείπει μία γυναίκα σαν την Ελένη Μενεγάκη από την τηλεόραση. Εμένα θα μου λείψει ούτως ή άλλως, γιατί ήταν σαν γούρι να πηγαίνω πρώτα στην Ελένη και μετά όπουδήποτε αλλού», είπε χαρακτηριστικά.