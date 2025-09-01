Συγκλονίζει η Τζέιμι Λι Κέρτις: Η άγνωστη παρολίγον συνάντησή της με την πριγκίπισσα Νταϊάνα δύο μήνες πριν τον θάνατό της

Τη στιγμή που για λίγο δεν πρόλαβε να συναντήσει την αείμνηστη Πριγκίπισσα Νταϊάνα θυμήθηκε η ηθοποιός Τζέιμι Λι Κέρτις με αφορμή την επέτειο θανάτου της «πριγκίπισσας του λαού».

28 χρόνια συμπληρώθηκαν την Κυριακή 31 Αυγούστου 2025 από το τραγικό αυτοκινητικό δυστύχημα στη σήραγγα Pont de l’Alma του Παρισιού όπου έχασε τη ζωή της η Νταϊάνα και η ηθοποιός Τζέιμι Λι Κέρτις αποκάλυψε σε ανάρτησή της στο Instagram ότι το 1997 «παραλίγο να γνωρίσει» την πριγκίπισσα κατά τη διάρκεια γυρισμάτων.

Η ίδια μοιράστηκε μια φωτογραφία της Νταϊάνα με ανοιχτά τα χέρια ετοιμη να αγκαλιάσει τους μικρούς τότε γιους της, τον πρίγκιπα Γουίλιαμ και τον πρίγκιπα Χάρι, γράφοντας: «Επρόκειτο να επισκεφθεί το πλατό της συνέχειας του A Fish Called Wanda. Eμείς γυρίζαμε στα Pinewood Studios, 20 μίλια δυτικά του Λονδίνου…»

Η ηθοποιός Τζέιμι Λι Κέρτις εξήγησε ότι, κατά τη διάρκεια του διαλείμματός της, «πήρε ένα αμαξάκι του γκολφ και γύρισε στο καμαρίνι για να πάει την τουαλέτα». Στο μεταξύ, η Νταϊάνα έφτασε στο πλατό με τους γιους της.

«Ο οδηγός μου άρχισε να χτυπά την πόρτα, λέγοντας ότι είχε έρθει με τους γιους της, κι εγώ έτρεξα πάλι στο αυτοκινητάκι, αλλά όταν επέστρεψα, εκείνη απομακρυνόταν», είπε η ηθοποιός.

Η σταρ του Freaky Friday έστειλε την επόμενη μέρα μια επιστολή στο Παλάτι, εξηγώντας «γιατί δεν βρισκόταν εκεί και πόσο την θαύμαζε». Προς έκπληξή της, έλαβε απάντηση από την ίδια την πριγκίπισσα την επόμενη μέρα: «Με ευχαριστούσε για την επιστολή, κατανοούσε – φυσικά – την ανάγκη για τουαλέτα, καθώς της συνέβαινε συχνά, και ανυπομονούσε να γνωριστούμε. Πέθανε δύο μήνες αργότερα», θυμήθηκε η ηθοποιός. «Μόλις είχα επιστρέψει από την Αγγλία. Θυμάμαι να βλέπω τις ειδήσεις…»

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα πέθανε σε ηλικία 36 ετών, σε τροχαίο στο Παρίσι, στις 31 Αυγούστου 1997, μαζί με τον σύντροφό της Ντόντι αλ Φαγέντ, και τον οδηγό τον Ανρί Πολ.

Στη συνέχεια της ανάρτησης έγραψε ότι, μαθαίνοντας για τον θάνατό της, άρχισε να διαβάζει ένα βιβλίο για τον «διαλογισμό επίγνωσης» που μιλούσε για «ανθρώπους που προσπαθούσαν να ζουν συνειδητά», κάτι που της θύμισε αμέσως την Νταϊάνα.

«Αμέσως σκέφτηκα την Πριγκίπισσα Νταϊάνα και την προσπάθειά της να μάθει να ζει σοφά… Μιλούσε για τα προσωπικά της ζητήματα και έδειχνε θάρρος και συμπόνια…» συνέχισε η ηθοποιός, αναφερόμενη στην αείμνηστη πριγκίπισσα. «Και νομίζω ότι όλοι θυμόμαστε την εικόνα της με τα χέρια ανοιχτά με τους γιους της, καθώς έτρεχαν προς εκείνη», είπε, αναφερόμενη στη φωτογραφία που ανάρτησε.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός κατέληξε: «Συνεχίζω να συγκινούμαι από τη χάρη και το θάρρος της».

Πληροφορίες από People