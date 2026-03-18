Συνελήφθη ο ηθοποιός του Nickelodeon, Κρις Ο’ Νιλ, για διάρρηξη σε σπίτι στο Μαλιμπού

Ο 31χρονος ηθοποιός αφέθηκε ελεύθερος το απόγευμα της Τρίτης 17 Μαρτίου, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες που ενδέχεται να αντιμετωπίσει
Ο ηθοποιός Κρις Ο'Νιλ στο σετ του «HOW TO ROCK»

Ένας γνωστός ηθοποιός, που συμμετείχε σε διάφορες σειρές στο Nickelodeon συνελήφθη από τις αρχές στο Μαλιμπού, στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενη διάρρηξη σε κατοικία. Ο ηθοποιός αυτός είναι ο Κρις Ο’ Νίλ ο οποίος φαίνεται να συμμετείχε σε διάρρηξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του TMZ, οι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν σε κλήση για διάρρηξη  στο Μαλιμπού περίπου στις 5:45 το πρωί της Δευτέρας 16 Μαρτίου, όταν ιδιοκτήτης σπιτιού φέρεται να εντόπισε από τις κάμερες ασφαλείας τρία άτομα ν μπαίνουν σπίτι του.

Εκείνος υποστήριξε ότι οι ύποπτοι μπήκαν από το πίσω μέρος του σπιτιού και παραβίασαν το σύστημα παρακολούθησης, με αποτέλεσμα να διακοπεί η καταγραφή του περιστατικού.

Η ίδια πηγή αναφέρει πως ο Κρις Ο’ Νιλ, γνωστός από τη σειρά «How to Rock» του Nickelodeon, ήταν μεταξύ των ατόμων που συνελήφθησαν στο σημείο και οδηγήθηκε στη φυλακή της κομητείας του Λος Άντζελες.

Ο 31χρονος ηθοποιός αφέθηκε ελεύθερος το απόγευμα της Τρίτης 17 Μαρτίου, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες που ενδέχεται να αντιμετωπίσει ή την πορεία της υπόθεσης.

Ο Κρις Ο’ Νιλ έγινε γνωστός από τον ρόλο του Κέβιν Ριντ στη σειρά «How to Rock», ενώ έχει συμμετάσχει και σε άλλες τηλεοπτικές παραγωγές όπως τα «Greenhouse Academy» και «You Gotta See This».

