Τάιγκερ Γουντς και Βανέσα Τραμπ αποκάλυψαν και επίσημα πως είναι ζευγάρι: «Η ζωή είναι καλύτερη με εσένα στο πλευρό μου»

«Love is in the air» για την Βανέσα Τραμπ. Η πρώην νύφη του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ είναι σε σχέση με τον γνωστό γκόλφερ Τάιγκερ Γουντς, με τον έρωτά τους να μην μένει πλέον κρυφός.

Οι φήμες για τη σχέση της Βανέσα Τραμπ και του Τάιγκερ Γουντς είχαν φουντώσει το τελευταίο διάστημα. Ο γνωστός παίκτης του γκολφ όμως αποφάσισε να επιβεβαιώσει όλα τα δημοσιεύματα, ανεβάζοντας δυο φωτογραφίες με την αγαπημένη του, οι οποίες συνοδεύτηκαν και από την κατάλληλη λεζάντα.

Αυτά τα στιγμιότυπα μάλιστα είναι και τα πρώτα «επίσημα» του ερωτευμένου ζευγαριού.

«Ο έρωτας είναι στον αέρα και η ζωή είναι καλύτερη με εσένα στο πλευρό μου. Ανυπομονούμε για το κοινό μας ταξίδι στη ζωή. Σε αυτή τη φάση θα εκτιμούσαμε τη διακριτικότητα για όλους όσοι είναι στην καρδιά μας», έγραψε σε tweet, ο Τάιγκερ Γουντς.

Love is in the air and life is better with you by my side! We look forward to our journey through life together. At this time we would appreciate privacy for all those close to our hearts. pic.twitter.com/ETONf1pUmI