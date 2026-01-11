Τάκης Ζαχαράτος για Μαρινέλλα: Είμαστε τυχεροί όσοι βρεθήκαμε δίπλα σ’ αυτή τη γυναίκα που μόνο να δώσει έχει

Ο Τάκης Ζαχαράτος έχει χτίσει μία υπέροχη σχέση αγάπης με τη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, τη Μαρινέλλα, η οποία εδώ και έναν χρόνο δίνει τη δική της μάχη.

Ο ταλαντούχος showman και μίμος ήταν καλεσμένος την Κυριακή (11.01.2026) στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» και μίλησε για τη Μαρινέλλα. Το ίδιο έκανε και η Έλενα Παπαρίζου που ήταν μαζί του, καθώς φέτος οι δυο τους συνεργάζονται. Μάλιστα, ο Τάκης Ζαχαράτος χαρακτήρισε τη σπουδαία Ελληνίδα τραγουδίστρια ως «Πανεπιστήμιο» για τους νεότερους καλλιτέχνες.

«Να της στείλουμε θετική ενέργεια. Κάθε μέρα στέλνουμε. Είναι μεγάλο “σχολείο”», είπε για τη Μαρινέλλα η Έλενα Παπαρίζου.

«Είναι η αγαπημένη μας, νομίζω ότι μας. Μας έχει αγαπήσει πολύ και την αγαπάμε πάρα πολύ. Είναι μες στην καρδιά μας», είπε με τη σειρά του ο Τάκης Ζαχαράτος.

«Μόνο δώρα έχει κάνει αυτή η γυναίκα», του απάντησε η τραγουδίστρια.

«Μόνο δώρα. Και θεωρώ ότι είναι ένα “Πανεπιστήμιο” που φοιτώ σ’ αυτό και η Έλενα το ίδιο και είμαστε τυχεροί όσοι βρεθήκαμε, είμαστε δίπλα σ’ αυτή τη γυναίκα που μόνο να δώσει έχει. Και ξέρεις ποιο είναι το σπάνιο; Για μένα τουλάχιστον. Το να μη θαυμάζεις κάποιον εκτός σκηνής. Δηλαδή, το ξέρεις καλά και συ», πρόσθεσε ο Τάκης Ζαχαράτος.

«Κάποιοι είναι υπέροχοι στη σκηνή και στο καμαρίνι λες “δε θέλω να σε δω από μπροστά μου”. Και υπάρχουνε δυο – τρεις τύποι που έχουνε πείσει τον κόσμο αυτή τη στιγμή ότι είναι οι πιο ακομπλεξάριστοι, οι πιο high και δεν είναι καθόλου έτσι στη ζωή. Λοιπόν, εδώ μιλάμε για μία γυναίκα παράδειγμα, σαν μητέρα, σαν φίλη, σαν τραγουδίστρια, σαν… σαν όλα», εξομολογήθηκε ακόμα ο γνωστός καλλιτέχνης.

«Η Μαρινέλλα είναι ντίβα και παράλληλα δεν υπάρχει το υπερβολικό. Εγώ ξέρεις τι θυμήθηκα; Έχω πάει άπειρες φορές να τη δω τη Μαρινέλλα, αλλά θυμήθηκα, αφού είχαμε κλείσει τη συνεργασία να είμαστε μαζί το 2019, που βρεθήκαμε κάπου στην Κηφισιά για ένα μεσημεριανό και καθότανε και μου τραγουδούσε στο τραπέζι. Τα δάκρυά μου πέφτανε ποτάμι. Ήτανε απ’ τις πιο ωραίες στιγμές που έχω ζήσει.

Σημειώνεται ότι πριν από λίγο καιρό είχαν δει το φως της δημοσιότητας κάποιες νεότερες πληροφορίες για την υγεία της Μαρινέλλας, που έλεγαν ότι τα μάτια της εξακολουθούν να είναι κλειστά.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξή τους ο Τάκης Ζαχαράτος μίλησε με λόγια αγάπης για την Έλενα Παπαρίζου, τονίζοντας: «Εγώ με την Έλενα ήμασταν γνωστοί προς φίλοι, δεν κάναμε πολύ παρέα. Πάντα υπήρχε μια αγάπη και μια σύνδεση, σαν να ήμασταν φίλοι. Θέλω να το πω δημόσια, ότι δεν έχω συναντήσει (σ.σ. τέτοιον άνθρωπο) μέσα σε αυτό τον χώρο, που είναι περισσότερο “λύκοι”… και γινόμαστε “λύκοι” – βάζω και τον εαυτό μου μέσα.

Κι εγώ έχω γίνει “λύκος” και πολλές φορές βγάζω δόντια και πολλές φορές προστατεύω τον εαυτό μου. Και είμαι και καχύποπτος και έχω περάσει πολλά που με έχουν κάνει να χάνω την εμπιστοσύνη μου και να έχω 35.000 άμυνες. Και ξαφνικά εμφανίζεται ένα πλάσμα, που είναι η Έλενα Παπαρίζου και θέλω να της πω δημόσια “μπράβο” γιατί έχει κρατήσει την αγνότητα της ψυχής της».