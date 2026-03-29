Τάνια Τσανακλίδου για Μαρινέλλα: Άφησες πίσω σου πολιτισμό, ξεκουράσου τώρα αρχόντισσα, σε ευχαριστούμε

Η Τάνια Τσανακλίδου «υποκλίνεται» στην Μαρινέλλα με ανάρτησή της στο Facebook. Η τραγουδίστρια και ηθοποιός έγραψε ένα μικρό κείμενο για την προσφορά της ιέρειας της ελληνικής μουσικής και για την ασυμβίβαστη πορεία της στον χρόνο. Το δικό της «ευχαριστώ» στην αξεπέραστη ερμηνεύτρια που την τίμησε στο παρελθόν με την φιλία και τη συνεργασία της.

Η Τάνια Τσανακλίδου έγραψε πως η Μαρινέλλα αφήνει πίσω της πολιτισμό. Παραδέχεται πως καμιά άλλη από τις συναδέλφους που γνώρισε στο πέρασμα των χρόνων, δεν είχε τις δικές της φωνητικές ικανότητες. Η τεχνική της, όπως έγραψε, υπήρξε μοναδική.

Η Τάνια Τσανακλίδου γράφει στην ανάρτησή της: «Υπέροχη γενναιόδωρη Κυρία από όπου πέρασες. Άφησες πίσω σου πολιτισμό. Καλύτερα καμαρίνια, καλύτερό ήχο, καλύτερα φώτα!

Δεν ξέρω άλλη τραγουδίστρια με τη δική σου τεχνική, το δικό σου ταμπεραμέντο. Ξεκουράσου τώρα αρχόντισσα. Θα ζεις πάντα στην καρδιά μας. Σε ευχαριστούμε για όλα αυτά που μας έμαθες και μας χάρισες».

«Αντίο» στην Μαρινέλλα είπε και ο πολιτικός κόσμος της χώρας, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του θανάτου της.