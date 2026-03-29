Lifestyle

Τάνια Τσανακλίδου για Μαρινέλλα: Άφησες πίσω σου πολιτισμό, ξεκουράσου τώρα αρχόντισσα, σε ευχαριστούμε

«Δεν ξέρω άλλη τραγουδίστρια με τη δική σου τεχνική, το δικό σου ταμπεραμέντο» έγραψε για την Μαρινέλλα η Τάνια Τσανακλίδου
Τάνια Τσανακλίδου, Μαρινέλλα και Χάρις Αλεξίου / NDP PHOTO

Η Τάνια Τσανακλίδου «υποκλίνεται» στην Μαρινέλλα με ανάρτησή της στο Facebook. Η τραγουδίστρια και ηθοποιός έγραψε ένα μικρό κείμενο για την προσφορά της ιέρειας της ελληνικής μουσικής και για την ασυμβίβαστη πορεία της στον χρόνο. Το δικό της «ευχαριστώ» στην αξεπέραστη ερμηνεύτρια που την τίμησε στο παρελθόν με την φιλία και τη συνεργασία της.

Η Τάνια Τσανακλίδου έγραψε πως η Μαρινέλλα αφήνει πίσω της πολιτισμό. Παραδέχεται πως καμιά άλλη από τις συναδέλφους που γνώρισε στο πέρασμα των χρόνων, δεν είχε τις δικές της φωνητικές ικανότητες. Η τεχνική της, όπως έγραψε, υπήρξε μοναδική. 

Η Τάνια Τσανακλίδου γράφει στην ανάρτησή της: «Υπέροχη γενναιόδωρη Κυρία από όπου πέρασες. Άφησες πίσω σου πολιτισμό. Καλύτερα καμαρίνια, καλύτερό ήχο, καλύτερα φώτα!

Δεν ξέρω άλλη τραγουδίστρια με τη δική σου τεχνική, το δικό σου ταμπεραμέντο. Ξεκουράσου τώρα αρχόντισσα. Θα ζεις πάντα στην καρδιά μας. Σε ευχαριστούμε για όλα αυτά που μας έμαθες και μας χάρισες».

«Αντίο» στην Μαρινέλλα είπε και ο πολιτικός κόσμος της χώρας, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του θανάτου της. 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
214
108
100
57
49
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Πέγκυ Ζήνα για Μαρινέλλα: Με μάλωνες και όταν δάκρυζα με έκανες αμέσως να γελάω, ήσουν μάνα για όλους
«Πόσο λίγο μου μοιάζει ένα ευχαριστώ για όσα μου έμαθες, για όσο ασχολήθηκες σε πολύωρα τηλέφωνα για να σεβαστώ κι εγώ όσα μου χάρισε ο Θεός» έγραψε μεταξύ άλλων η Πέγκυ Ζήνα
Πέγκυ Ζήνα
Newsit logo
Newsit logo