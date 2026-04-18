Τάσος Κωστής: Όταν διαγνώσθηκα με καρκίνο η γυναίκα μου λιποθύμησε

Ο Τάσος Κωστής μίλησε για τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που πέρασε, δίνοντας μάχη με τον καρκίνο.

Ο γνωστός ηθοποιός ήταν το Σάββατο (18.04.2026) καλεσμένος στην εκπομπή «Ζω καλά» και αναφέρθηκε εκτενώς στον καρκίνο που πέρασε πριν από 12 χρόνια. Όπως εξομολογήθηκε ο Τάσος Κωστής όταν η σύζυγός του έμαθε για την ασθένειά του λιποθύμησε.

«Με τον καρκίνο είμαστε ισοπαλία. Δε νικιέται αυτός. Κάθεται φρόνιμα, ούτε εγώ τον σκέφτομαι, ούτε αυτός με ενοχλεί. Είχα κάποιες ενοχλήσεις στο έντερο που έδειχναν ότι κάτι δεν πάει καλά. Μου έλεγαν όλοι να κάνω εξετάσεις, τις έκανα και εκεί το βρήκαμε. Όταν έγινε η διάγνωση, η γυναίκα μου λιποθύμησε, εμένα έφυγε η γη κάτω από τα πόδια μου. Δε μπορούσαμε να πούμε τη λέξη καρκίνος. Μας ήταν δύσκολο…», δήλωσε ο Τάσος Κωστής.

«Έκανα παρέα με την αγία υπομονή και ανέβηκα τον Γογλοθά, έκανα χειρουργείο, χημειοθεραπείες, ακτινοθεραπείες και πλέον έχουν περάσει 12 χρόνια. Η γυναίκα μου διαγνώστηκε με καρκίνο στην ίδια ηλικία που διαγνώστηκα κι εγώ, εκείνη στον πνεύμονα», πρόσθεσε.

«Δεν είπα ποτέ “γιατί σε μένα”. Αυτό έτυχε, δε γυρίζω να κοιτάξω πίσω, από εκεί και πέρα είναι το θέμα τι κάνουμε… Ήμουν καπνιστής», δήλωσε ακόμα ο Τάσος Κωστής.

Σημειώνεται ότι ο Τάσος Κωστής έχει χάσει τη σύζυγό του και το κενό στη ζωή της είναι τεράστιο.

«Ο πόνος για τον χαμό της συζύγου μου είναι ο ίδιος, απλά όχι τόσο συχνός. Πρέπει να ζήσεις, αλλιώς ανοίγεις έναν τάφο, μπαίνεις μέσα και τελειώνεις. Έχω βρει τα πατήματά μου σε μεγάλο βαθμό. Η ζωή συνεχίζεται! Δεν θέλω να βρω άλλο ταίρι, ότι έγινε, έγινε. Αν έρθει ένα ταίρι δίπλα μου, καλώς! Αλλά συναισθηματικά δεν δίνω κάπου τον εαυτό μου. Όταν έχεις περάσει από το πάθος, τον έρωτα και την αγάπη, τα έχεις περάσει όλα», είχε εξομολογηθεί παλαιότερα ο Τάσος Κωστής.