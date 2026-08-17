Θάλεια Ματίκα και Τάσος Ιορδανίδης στη Σλοβενία: Το φωτογραφικό άλμπουμ του ζευγαριού από τη Λιουμπλιάνα

Τις καλοκαιρινές τους διακοπές απολαμβάνουν ο Τάσος Ιορδανίδης και η Θάλεια Ματίκα, οι οποίοι ξεκουράζονται και γεμίζουν τις μπαταρίες τους ενόψει της νέας απαιτητικής σεζόν. Οι δύο ηθοποιοί ταξίδεψαν στη Σλοβενία και επισκέφτηκαν την πρωτεύουσά της Λιουμπλιάνα, ποζάροντας μπροστά από τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της πόλης.

Στα στιγμιότυπα που δημοσιοποίησαν την Κυριακή 16 Αυγούστου στο Instagram, Θάλεια Ματίκα και Τάσος Ιορδανίδης παρουσιάζονται χέρι χέρι στα σοκάκια, αλλά και δίπλα σε αγάλματα στους δρόμους, ενώ φαίνεται πως βρέθηκαν και σε ζωολογικό κήπο στη Λουμπλιάνα στη Σλοβενία.

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Πριν από μερικές ημέρες, η Θάλεια Ματίκα και ο Τάσος Ιορδανίδης πέρασαν από την Κροατία, από όπου μοιράστηκαν επίσης φωτογραφίες, με τα πλάνα από το Πάρκο Πλίτβιτσε να εντυπωσιάζουν.

Αμέσως μετά σειρά πήρε η Σλοβενία και Λουμπλιάνα, με τους δύο ηθοποιούς να δίνουν μια γεύση από τα όσα είδαν και έκαναν στο ταξίδι τους. Η Θάλεια Ματίκα και ο Τάσος Ιορδανίδης αποτελούν ένα από τα πιο γνωστά, αγαπημένα και δημιουργικά ζευγάρια του ελληνικού θεάτρου και της τηλεόρασης. Είναι μαζί για περισσότερα από 15 χρόνια, παντρεμένοι από το 2011 και έχουν αποκτήσει δύο παιδιά.

Πέρα από τη κοινή προσωπική τους πορεία, συνεργάζονται στενά και επαγγελματικά, έχοντας δημιουργήσει τη δική τους καλλιτεχνική στέγη στο Θέατρο Άλφα. Το φετινό καλοκαίρι επέλεξαν να κάνουν ένα μεγάλο οικογενειακό ταξίδι στα Βαλκάνια και όπως φαίνεται οι εικόνες τους αποζημίωσαν με τον καλύτερο τρόπο.

Τον περασμένο Ιούλιο, είχε γίνει viral ένα απρόοπτο κατά τη διάρκεια θεατρικής παράστασης του ζευγαριού. Όταν μια μεγάλη ακρίδα έβαλε δύσκολα τόσο στον Τάσο Ιορδανίδη όσο και στην Θάλεια Ματίκα.