Θέμης Αδαμαντίδης: Πολλοί µε σταµατάνε και µου λένε «µη δίνεις σηµασία», ξέρει ο κόσµος

«Κλασικός χριστιανός δεν είµαι, αλλά πιστεύω µε έναν δικό µου τρόπο και µια λογική» υποστηρίζει ο Θέμης Αδαμαντίδης με τον τραγουδιστή να μιλά για πολλά σε συνέντευξή του.

Ο Θέμης Αδαμαντίδης μίλησε στο ένθετο των Παραπολιτικών και τη Σάσα Σταμάτη με τον δημοφιλή τραγουδιστή να απαντά για τον νέο ΚΟΚ, τη «στοχοποίηση» που γίνεται στο πρόσωπό του, αλλά και για την πίστη του.

Πώς σας φαίνεται ο νέος ΚΟΚ; Τον θεωρείτε πολύ αυστηρό;

∆εν είναι ότι είναι πολύ αυστηρός, απλώς το θυµήθηκαν λιγάκι αργά, ξαφνικά. Στο παρά πέντε. Θα έπρεπε να γίνει µια προετοιµασία, όχι ξαφνικά. Θα έπρεπε να γίνει σταδιακά. Επίσης, θα πρέπει να κάνουν και ρύθµιση στους δρόµους, µε τις ανάλογες ταχύτητες που έχουν µπει τώρα. Να ρυθµίσουν και τα φανάρια, γιατί είναι λίγο εκνευριστικό. Τα φανάρια είναι ρυθµισµένα για τις ταχύτητες τις άλλες. Ξαφνικά, εκεί που πηγαίνεις, φεύγεις µε πράσινο και µετά σε πιάνει κόκκινο µε τη µία.

Είστε ένας καλλιτέχνης που έχει στοχοποιηθεί πολύ. ∆εν έχετε ούτε «πλάτες» ούτε µάνατζερ. Ο,τι και να κάνετε, πάντα φταίτε. Σας έχει κουράσει αυτό το πράγµα;

Με έχει παρακουράσει. Και εµένα δεν µου αρέσουν οι αντιδικίες και το συνεχίζουν. ∆εν κάνω ασφαλιστικά µέτρα κ.λπ. Αλλά ας σταµατήσουν λιγάκι.

∆εν έχετε πει: «Κάπου όπα, πρέπει να πάρω και εγώ κάποια µέτρα»;

Θα τα βάλεις µε το θεριό; Θα βρεις δίκιο; Ο κόσµος ξέρει. Πολλοί µε σταµατάνε και µου λένε «µη δίνεις σηµασία». Ξέρει ο κόσµος.

Πιστεύετε στον Θεό; Είστε κλασικός χριστιανός, πηγαίνετε εκκλησία, νηστεύετε κ.λπ.;

Πιστεύω. Κλασικός χριστιανός δεν είµαι, αλλά πιστεύω µε έναν δικό µου τρόπο και µια λογική, η οποία δεν µπορεί να είναι κι αλλιώς. Υπάρχει η υπερδύναµη, κάτι ανώτερο. Εµείς το λέµε «Θεό».