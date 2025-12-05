Θοδωρής Μαραντίνης: Ερημίτης δεν είμαι και ούτε θα γίνω, δε νομίζω ότι θα παντρευτώ ξανά

Ο Θοδωρής Μαραντίνης βρέθηκε καλεσμένος του Θέμη Γεωργαντά για την εκπομπή «After Dark» που θα μεταδοθεί από το OPEN το βράδυ του Σαββάτου (06-12-2025). Το «Happy Day» μετέδωσε ένα μικρό απόσπασμα της συνέντευξης. Σε αυτό ο καλλιτέχνης μιλάει για την προσωπική ζωή του.

Ο Θοδωρής Μαραντίνης σχεδόν απέκλεισε το ενδεχόμενο ενός δεύτερου γάμου. Έχει αποφασίσει, όπως ανέφερε, να κρατάει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας τα προσωπικά του.

«Ερημίτης δεν είμαι, ούτε θα γίνω! Αλλά έχω επιλέξει οτιδήποτε πλέον προσωπικό να μένει στο βαθμό που μπορώ προσωπικό. Το προστατεύω! Θεωρώ ότι είναι πολύ πιο καλό για μένα, έχω και μεγάλα παιδιά.

Δεν νομίζω ότι θα παντρευτώ ξανά. Οριακά είμαι σίγουρος γι’ αυτό», είπε ο Θοδωρής Μαραντίνης.

Η Σίσσυ Χρηστίδου και ο Θοδωρής Μαραντίνης τονίζουν ότι δίνουν μάχες για τα παιδιά τους. Εκείνος διεκδικεί την αποκλειστική επιμέλεια του μεγάλου γιους τους, που πλέον είναι 16 ετών. Η ατμόσφαιρα στο άλλοτε ερωτευμένο ζευγάρι είναι ιδιαίτερα ηλεκτρισμένη με τον τραγουδιστή να δηλώνει ότι τα παιδιά του, τα μεγαλώνει μία Φιλιππινέζα.

Τον περασμένο Ιούνιο ο Θοδωρής Μαραντίνης εξέδωσε μία ανακοίνωση, ενημερώνοντας ότι όσα έχουν ακουστεί για τον ίδιο και τα παιδιά του είναι ψευδή και πώς έχει κινηθεί νομικά για να αποκαταστήσει τη δική του αλήθεια, αναφερόμενος -προφανώς- σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει η Σίσσυ Χρηστίδου στη Φαίη Σκορδά.