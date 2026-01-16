Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος για σήμερα;

Ταύρος: Η Σελήνη λειτουργεί υποστηρικτικά και σε φέρνει σε αρμονία με το περιβάλλον σου. Η μέρα ευνοεί φιλίες, ιδέες και συναισθηματική απελευθέρωση.

Νιώθεις πιο ήρεμος/η, πιο σίγουρος/η και βλέπεις τη θετική πλευρά των πραγμάτων. Καλή στιγμή για όνειρα και σχέδια.

Δίδυμοι: Βαθύτερες συνδέσεις και πιο ουσιαστική ματιά στις σχέσεις. Η όψη Αφροδίτης –Ποσειδώνα μαλακώνει καταστάσεις και φέρνει κατανόηση.

Ευνοείται η δημιουργικότητα και η βελτίωση της εικόνας σου, αρκεί να αποφύγεις δύσκολες συζητήσεις.

Καρκίνος: Οι σχέσεις βρίσκονται στο επίκεντρο και αναζητάς ισορροπία. Η ευαισθησία σου γίνεται γέφυρα επικοινωνίας και προσελκύει θετικές ανταποκρίσεις.

Ευνοείται η συνεργασία, η προσφορά και η ενασχόληση με κάτι νέο που σε εμπνέει.

Λέων: Η μέρα σε βρίσκει γενναιόδωρο/η και συναισθηματικά ανοιχτό/η. Μια πιο χαλαρή στάση σε βοηθά να βρεις λύσεις και να νιώσεις ότι προσφέρεις.

Η διαίσθηση σε θέματα δουλειάς και υγείας είναι δυνατή, ενώ η ρουτίνα μπορεί να γίνει πιο ευχάριστη.

Παρθένος: Η Σελήνη σε βγάζει από την εσωστρέφεια και ενισχύει τη διάθεση για έκφραση και χαρά.

Η αρμονία Αφροδίτης –Ποσειδώνα φέρνει ρομαντισμό, δημιουργικότητα και όμορφες επαφές. Καλή στιγμή για να πιστέψεις περισσότερο στις σχέσεις.

