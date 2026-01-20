Το viral βίντεο που δείχνει ξεκάθαρα τη ρήξη των Μπέκαμ: Το δολοφονικό βλέμμα της Νίκολα Πελτζ και η ψυχρή Βικτόρια στην πρεμιέρα του Netflix

Ένα βίντεο με την αμηχανία της Νίκολα Πελτζ καθώς ο Μπρούκλιν Μπέκαμ την τραβάει, σχεδόν με το ζόρι, για να μπει σε οικογενειακή φωτογραφία των Μπέκαμ έχει γίνει viral και αποτυπώνει τη ρήξη με τα πεθερικά της Ντέιβιντ Μπέκαμ και Βικτόρια Μπέκαμ.

Το κλιπ, που τραβήχτηκε το 2023, δείχνει ξεκάθαρα τη νευρικότητα της Νίκολα και την ένταση μεταξύ της νύφης και των Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ, επιβεβαιώνοντας τα όσα ισχυρίζεται ο Μπρούκλιν για καθολική ρήξη και ένταση με τους γονείς του.

Το δράμα των Μπέκαμ ήρθε ξανά στο φως μετά την μακροσκελή ανάρτηση του Μπρούκλιν Μπέκαμ κατά των γονιών του του, Ντέιβιντ και Βικτόρια, στην οποία γράφει ότι εκείνοι πήγαν να καταστρέψουν τον γάμο του με την Νίκολα Πελτζ. Σύμφωνα με την Page Six που επικαλείται άνθρωπο που ξέρει για την κόντρα των Μπέκαμ, αυτό που πυροδότησε τη δημόσια έκρηξη του γιου του Ντέιβιντ και της Βικτόρια Μπέκαμ ήταν «η μεγαλειώδης κατάρρευση της εμπιστοσύνης που σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα».

Το βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου τώρα δείχνει τους Ντέιβιντ και Βικτόρια να ποζάρουν στους φωτογράφους, με τον Μπρούκλιν να βρίσκεται δίπλα τους. Στη συνέχεια, ο πρωτότοκος γιος του τραβάει την Νίκολα να μπει στην ομαδική φωτογραφία, ενώ εκείνη πλησιάζει διστακτικά.

Στη συνέχεια ο Μπρούκλιν προσπαθεί να πλησιάσει τη μητέρα του η οποία εκιείνη την ώρα ποζάρει για τους φωτογράφους και η γυναίκα του Νίκολα ρίχνει ένα δολοφονικό βλέμμα στους γονείς της, δείχνοντας την αμηχανία της.

Σχόλια κάτω από το βίντεο περιγράφουν την ατμόσφαιρα: «Το βλέμμα της Βικτόρια δεν θα μπορούσε να είναι πιο ψυχρό», «Φαίνονται τόσο αμήχανοι εδώ. Λυπηρό».

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ αποκάλυψε ότι η μητέρα του έφτασε στο σημείο να καταστρέψει τη μέρα του γάμου

Η Νίκολα και ο Μπρούκλιν βρίσκονται στο επίκεντρο της οικογενειακής ρήξης, που τους οδήγησε να απουσιάσουν από σημαντικές οικογενειακές εκδηλώσεις τους τελευταίους μήνες, συμπεριλαμβανομένων των 50ων γενεθλίων του Ντέιβιντ Μπέκαμ.

Ο Μπρούκλιν δήλωσε ότι οι πρώτες εντάσεις ξεκίνησαν τον Απρίλιο του 2022 κατά τη διάρκεια του γάμου τους, όταν οι γονείς του «προσπάθησαν αδιάκοπα» να καταστρέψουν τη σχέση τους.

Στην δήλωσή του, ο Μπρούκλιν ανέφερε ότι ένιωθε ότι «τον έλεγχε μια οικογένεια που θεωρεί την δημόσια προβολή υπέρτατο αγαθό» και ότι από τότε που είναι με τη Νίκολα, βρήκε «ηρεμία και ανακούφιση».

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ μίλησε για πρώτη φορά ανοιχτά μέσα από τα social media για τη μακροχρόνια ρήξη στη σχέση τους, παρουσιάζοντας τη δική του εκδοχή και τόνισε ότι δεν επιθυμεί καμία συμφιλίωση με την οικογένειά του.

Μεταξύ άλλων, είπε ότι από την πρώτη στιγμή προσπάθησαν να «σαμποτάρουν» την σχέση του με τη Νίκολα Πελτζ, ακόμα και πριν τον γάμο τους, τους κατηγόρησε ότι έστρεψαν τα αδέρφια του εναντίον του και επιτέθηκε στη μητέρα του, Βικτόρια, για την οποία αποκάλυψε ότι χόρεψε «με έναν πολύ ανάρμοστο τρόπο πάνω του», στη δεξίωση του γάμου του.

Στη δήλωσή του έγραψε: «Έχω μείνει σιωπηλός για χρόνια και έκανα κάθε δυνατή προσπάθεια να κρατήσω αυτά τα ζητήματα ιδιωτικά. Δυστυχώς, οι γονείς μου και η ομάδα τους συνέχισαν να απευθύνονται στον Τύπο, αφήνοντάς μου καμία άλλη επιλογή από το να μιλήσω ο ίδιος και να πω την αλήθεια για μόνο ορισμένα από τα ψέματα που έχουν δημοσιευτεί».

Στη συνέχεια, ξεκαθάρισε πως δεν επιθυμεί να συμφιλιωθεί με τους γονείς του: «Δεν θέλω να συμφιλιωθώ με την οικογένειά μου. Δεν με ελέγχει κανείς – υπερασπίζομαι τον εαυτό μου για πρώτη φορά στη ζωή μου. Σε όλη μου τη ζωή, οι γονείς μου διαμόρφωναν τις αφηγήσεις στον Τύπο για την οικογένειά μας».

Η απουσία αυθεντικότητας ήταν κάτι, όπως ανέφερε, που χαρακτήριζε τις σχέσεις που διαμόρφωνε η οικογένειά του. «Οι επιδεικτικές αναρτήσεις στα social media, οι οικογενειακές εκδηλώσεις και οι μη αυθεντικές σχέσεις ήταν σταθερό στοιχείο της ζωής στην οποία γεννήθηκα. Πρόσφατα, είδα με τα ίδια μου τα μάτια μέχρι πού μπορούν να φτάσουν για να διοχετεύσουν αμέτρητα ψέματα στα μέσα ενημέρωσης, συχνά εις βάρος αθώων ανθρώπων, προκειμένου να διατηρήσουν τη βιτρίνα τους. Όμως πιστεύω ότι η αλήθεια πάντα βγαίνει στο φως».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι γονείς του προσπάθησαν να καταστρέψουν τη σχέση του με τη Νίκολα Πελτζ, πριν ακόμα προχωρήσουν σε γάμο. Πιο αναλυτικά, επισήμανε: «Οι γονείς μου προσπαθούν αδιάκοπα να καταστρέψουν τη σχέση μου από πριν ακόμη από τον γάμο μου, και αυτό δεν έχει σταματήσει. Η μητέρα μου ακύρωσε την τελευταία στιγμή τη δημιουργία του νυφικού της Νίκολα, παρότι εκείνη ανυπομονούσε να φορέσει το σχέδιό της, αναγκάζοντάς την να βρει επειγόντως άλλο φόρεμα. Λίγες εβδομάδες πριν από τον γάμο μας, οι γονείς μου με πίεζαν επανειλημμένα και προσπάθησαν να με δωροδοκήσουν για να παραιτηθώ από τα δικαιώματα στο όνομά μου, κάτι που θα επηρέαζε εμένα, τη σύζυγό μου και τα μελλοντικά μας παιδιά. Ήταν ανένδοτοι στο να υπογράψω πριν από την ημερομηνία του γάμου, ώστε να τεθούν σε ισχύ οι όροι της συμφωνίας. Η άρνησή μου επηρέασε την πληρωμή και από τότε δεν μου φέρθηκαν ποτέ με τον ίδιο τρόπο».

Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του γάμου, η μητέρα μου έφτασε στο σημείο να με αποκαλέσει “κακό” επειδή η Νίκολα κι εγώ επιλέξαμε να έχουμε στο τραπέζι μας τη γιαγιά μου, Σάντρα, και τη γιαγιά της Νίκολα, τη Ναούνι, καθώς και οι δύο δεν είχαν τους συζύγους τους. Και οι δύο γονείς μας είχαν τα δικά τους τραπέζια, εξίσου κοντά στο δικό μας. Το βράδυ πριν από τον γάμο, μέλη της οικογένειάς μου μου είπαν ότι η Νίκολα “δεν είναι αίμα” και “δεν είναι οικογένεια”».

Ακολούθως, περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο η μητέρα του κατέστρεψε τον πρώτο του χορό με τη Νίκολα Πελτζ, ως νεόνυμφο ζευγάρι στη δεξίωση του γάμου τους. «Από τη στιγμή που άρχισα να υπερασπίζομαι τον εαυτό μου απέναντι στην οικογένειά μου, δέχομαι αδιάκοπες επιθέσεις από τους γονείς μου, τόσο ιδιωτικά όσο και δημόσια, οι οποίες διοχετεύονται στον Τύπο κατ’ εντολή τους. Ακόμη και τα αδέλφια μου στάλθηκαν να μου επιτεθούν στα social media, πριν τελικά με μπλοκάρουν απροσδόκητα το περασμένο καλοκαίρι. Η μητέρα μου καπέλωσε τον πρώτο μου χορό με τη σύζυγό μου, ο οποίος είχε προγραμματιστεί εδώ και εβδομάδες σε ένα ρομαντικό τραγούδι αγάπης», θυμήθηκε.

«Μπροστά στους 500 καλεσμένους του γάμου μας, ο Μαρκ Άντονι με κάλεσε στη σκηνή, όπου σύμφωνα με το πρόγραμμα θα χόρευα ρομαντικά με τη σύζυγό μου, αλλά αντί γι’ αυτό με περίμενε η μητέρα μου για να χορέψει μαζί μου. Χόρεψε πάνω μου με εντελώς ακατάλληλο τρόπο μπροστά σε όλους.

Δεν έχω νιώσει ποτέ στη ζωή μου πιο άβολα ή πιο ταπεινωμένος. Θέλαμε να ανανεώσουμε τους όρκους μας για να δημιουργήσουμε νέες αναμνήσεις από την ημέρα του γάμου μας που να μας φέρνουν χαρά και ευτυχία, όχι άγχος και ντροπή», συνέχισε την αφήγησή του.

Η οικογένειά του δεν αντιμετώπισε ποτέ με σεβασμό τη Νίκολα Πελτζ: «Η σύζυγός μου έχει αντιμετωπιστεί με έλλειψη ασέβειας από την οικογένειά μου, όσο κι αν προσπαθήσαμε να ενωθούμε ως ένα. Η μητέρα μου έχει επανειλημμένα προσκαλέσει γυναίκες από το παρελθόν μου στη ζωή μας, με τρόπους που ξεκάθαρα είχαν στόχο να μας κάνουν και τους δύο να νιώσουμε άβολα».

Αναφερόμενος στην απουσία του από το πάρτι του Ντέιβιντ Μπέκαμ για τα 50ά του γενέθλια, εξήγησε: «Παρόλα αυτά, ταξιδέψαμε στο Λονδίνο για τα γενέθλια του πατέρα μου και αγνοηθήκαμε για μία εβδομάδα, περιμένοντας στο ξενοδοχείο μας να κανονίσουμε χρόνο μαζί του. Αρνήθηκε κάθε μας προσπάθεια, εκτός αν γινόταν στο μεγάλο πάρτι γενεθλίων του, με εκατοντάδες καλεσμένους και κάμερες παντού. Όταν τελικά δέχτηκε να με δει, έθεσε ως όρο να μην προσκληθεί η Νίκολα. Ήταν χαστούκι στο πρόσωπο. Αργότερα, όταν η οικογένειά μου ταξίδεψε στο Λος Άντζελες, αρνήθηκαν να με δουν».

Σύμφωνα με τον Μπρούκλιν, ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ βάζουν τη δημόσια εικόνα τους πάνω από όλα: «Η οικογένειά μου βάζει πάνω απ’ όλα τη δημόσια προβολή και τις συνεργασίες. Το brand Beckham έρχεται πρώτο. Η “αγάπη” της οικογένειας κρίνεται από το πόσο ανεβάζεις στα social media ή από το πόσο γρήγορα αφήνεις τα πάντα για να ποζάρεις σε μια οικογενειακή φωτογραφία, ακόμη κι αν αυτό γίνεται εις βάρος των επαγγελματικών μας υποχρεώσεων. Για χρόνια κάναμε τα πάντα για να είμαστε παρόντες και να στηρίζουμε κάθε επίδειξη μόδας, κάθε πάρτι και κάθε δραστηριότητα προβολής, για να δείχνουμε την “τέλεια οικογένειά” μας.

Όμως τη μία φορά που η σύζυγός μου ζήτησε τη στήριξη της μητέρας μου για να σωθούν εκτοπισμένα σκυλιά κατά τις πυρκαγιές στο Λος Άντζελες, εκείνη αρνήθηκε. Η αφήγηση ότι η σύζυγός μου με ελέγχει είναι εντελώς αντεστραμμένη. Για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου ήμουν εγώ αυτός που ελεγχόταν από τους γονείς του».

Μετά την απομάκρυνσή του από την οικογένειά του το άγχος που τον ταλαιπωρούσε από την παιδική του ηλικία εξαφαναίστηκε και πλέον δηλώνει ευγνώμων για τη ζωή του. «Μεγάλωσα με έντονο άγχος. Για πρώτη φορά στη ζωή μου, από τότε που απομακρύνθηκα από την οικογένειά μου, αυτό το άγχος έχει εξαφανιστεί. Ξυπνάω κάθε πρωί ευγνώμων για τη ζωή που επέλεξα και έχω βρει γαλήνη και ανακούφιση».