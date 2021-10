Αγνώριστος εμφανίστηκε ο γνωστός ηθοποιός Τομ Κρουζ το βράδυ του Σαββάτου σε γήπεδο μπέιζμπολ, καθώς φαίνεται να έχει πάρει αρκετά κιλά από την τελευταία δημόσια εμφάνισή του.

Συγκεκριμένα, ο 59χρονος ηθοποιός, Τομ Κρουζ παρέα με τον υιοθετημένο γιο του – από το γάμο του με τη Νίκολ Κίντμαν – Κόνορ, απόλαυσε το βράδυ του Σαββάτου τον αγώνα των San Fransisco Giants εναντίον των Los Angeles Dodgers.

Ωστόσο, αυτό που προκάλεσε εντύπωση ήταν το γεγονός ότι ο ίδιος εμφανίστηκε με… πρησμένο πρόσωπο. Δεν είναι σαφές αν ο Τομ Κρουζ έχει πάρει κιλά για τις ανάγκες κάποιου ρόλου ή αν το πρόβλημα εντοπίζεται μόνο στο πρόσωπό του – ενδεχομένως ως παρενέργεια ύστερα από κάποια αισθητική παρέμβαση.

Κατά την έξοδό του ο Τομ Κρουζ προσπάθησε να κρατήσει χαμηλό προφίλ, όμως η κάμερα του γηπέδου τον εντόπισε. Μάλιστα, η δημοσιογράφος των Giants, Έιμι Γκουτιέρεζ μοιράστηκε στο Twitter ότι τον ρώτησε ποιας ομάδας είναι οπαδός. Ο ηθοποιός απάντησε απλά: «Είμαι λάτρης του μπέιζμπολ».

Tom Cruise is in attendance at @SFGiants game tonight. It is Fleet Week in San Francisco #ResilientSF #Postseason pic.twitter.com/uRGX98xv6X