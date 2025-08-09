Top επιλογές φορητών ηχείων για καλοκαιρινά πάρτι στην παραλία

Καλοκαίρι στην παραλία σημαίνει μουσική, καλή διάθεση και παρέα. Το σωστό φορητό ηχείο μπορεί να κάνει την απόλυτη διαφορά.Από χαλαρές μουσικές που θα συνοδεύσουν ένα ωραίο πρωινό μπανάκι μέχρι τα πιο δυνατά και χορευτικά beat στο ηλιοβασίλεμα. Θέλεις κάτι εύκολο στο κουβάλημα, να αντέχει την άμμο και τα πιτσίλισματα από τη θάλασσα και να κρατάει αρκετές ώρες η μπαταρία του. Επειδή ξέρουμε ότι ήδη κάνεις εικόνα τα καλοκαιρινά σου μπανάκια υπό τη δική σου μουσική απόκρουση, έλα να δούμε παρακάτω τα μερικά μοντέλα φορητών ηχείων που αξίζει να πάρεις μαζί σου στις διακοπές.

Bonus: Σου προτείνουμε και party speaker ηχεία. Εάν τυχόν σκοπεύεις να κάνεις την απόλυτη καλοκαιρινή παρτάρα!

JBL Flip Essential 2

Το μικρό αλλά ισχυρό φορητό Bluetooth ηχείο από την JBL προσφέρει μέχρι 10 ώρες μπαταρία, ισχύ ήχου 20W και αντίσταση στο νερό με IPX7. Ιδανικό για παραλίες και πισίνες, αφού αντέχει σε βύθιση. Εύκολο στο κράτημα και εξαιρετικό για all-day beach vibes.

Turbo‑X Cube

Ένα πιο τολμηρό, budget-friendly μοντέλο με 26 ώρες μπαταρίας, surround ήχο και δυνατό μπάσο. Καλός και καθαρός ήχος. Πολύ καλή αυτονομία ώστε να απολαύσεις το καφεδάκι σου κάτω από την ομπρέλα χωρίς να αγχώνεσαι να το φορτίσεις. Πολύ καλή επιλογή για εσένα που ψάχνεις κάτι value for money.

Xiaomi Bluetooth Speaker Sound Outdoor

Με 30W output, IP67 αντοχή στο νερό και στις σταγόνες, ισχυρό μπάσο και Bluetooth 5.4, αυτό το μοντέλο ξεχωρίζει για τις 26 ώρες αυτονομίας, το Party Connect με συγχρονισμό πολλαπλών ηχείων και USB‑PD φόρτιση. Τέλειο για μεγάλες παρέες και για τρομερά beach party.

Marshall Willen II

Αν και μικρό σε μέγεθος διαθέτει τον χαρακτηριστικό ήχο των Marshall ηχείων. Καθαρός ήχος χωρίς παρεμβολές και σκαμπανεβάσματα. Είναι αδιάβροχο (IP67) ενώ διαθέτει πάνω από 17 ώρες αυτονομίας. Με ενσωματωμένο μικρόφωνο και δυνατότητα stack-sound (stack mode) για σύνδεση πολλών ηχείων μαζί. Ιδανικό για όσους θέλουν στιλ και ποιότητα σε compact μορφή.

Edifier Bluetooth Speaker ES20

Retro σχεδίαση με ambient φωτισμό και 6W RMS ήχο ενισχυμένο από passive bass radiators, IP67 αντοχή και Bluetooth 5.4. Μικρό αλλά με punchy ήχο – καλή επιλογή για beach lounging ή chill-out στιγμές με λίγη μουσική και κοκτέιλ.

Sony ULT FIELD 3

Από τη νέα σειρά ULT Power Sound της Sony. IP67 αντοχή στο νερό, αυτονομία περίπου 24 ώρες, ισχυρό ULT EQ mode για bass boost και rugged σχεδίαση με ιμάντα για ευκολότερη μεταφορά. Ιδανικό για παραλιακές… στιγμές, δυνατά beats και ανθεκτικότητα στη ζέστη και την άμμο.

JBL Party Box 110

Με ενσωματωμένα LED φωτιστικά, ισχύ 160W, IPX4 splashproof προστασία, έως 12 ώρες αναπαραγωγής και είσοδοι USB, AUX, δυνατότητα σύνδεσης μικροφώνου ή κιθάρας. Το απόλυτο beach party ηχείο: δυνατός ήχος, φως και δυνατότητες karaoke ή live performance.

Turbo‑X Party Speaker BeatBox 510

Με ισχύ 80W RMS, φωτισμό RGB, θύρες USB, AUX, υποδοχή μικροφώνου και τηλεχειριστήριο, λειτουργίες karaoke και έως 12 ώρες αυτονομίας. Το πιο value-for-money εξοπλισμένο party ηχείο που θα αναβαθμίσει κάθε παραλία σε dance floor.