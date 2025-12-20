Τριαντάφυλλος για Γιώργο Μαζωνάκη: Πρέπει όποιος πάει να καταγγείλει κάτι να έχει αποδείξεις, όχι «έχω μάρτυρες»

Ο Τριαντάφυλλος ρωτήθηκε για την καταγγελία του Στέφανου Παπαδόπουλου σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη και εξέφρασε την πεποίθηση πως η δικαιοσύνη θα ρίξει φως στο θολό τοπίο. Όπως είπε στην κάμερα της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο», στο ξεκίνημα της δικής του καριέρας, βρέθηκε αντιμέτωπος με άσχημες συμπεριφορές και ανήθικες προτάσεις.

Ο Τριαντάφυλλος αναρωτήθηκε αν πέρα από τους ισχυρισμούς και την επίκληση μαρτύρων, υπάρχουν και αποδείξεις. Ο Γιώργος Μαζωνάκης, όπως και εκείνος, έκαναν τα πρώτα τους βήματα στην ελληνική δισκογραφία τη δεκαετία του ’90. Κατάφεραν και οι δύο να ακολουθήσουν το δρόμο που ήθελαν και ονειρεύονταν από παιδιά. Ένα δρόμο που έκρυβε δυσκολίες, όπως ανέφερε ο 48χρονος τραγουδιστής.

«Είναι σοβαρό το θέμα αυτό, η δικαιοσύνη θα βρει την άκρη, με τις αποδείξεις που υπάρχουν», ανέφερε αρχικά, δείχνοντας ότι για τον ίδιο κομβικό ρόλο παίζουν τα στοιχεία. Στο ίδιο πνεύμα πρόσθεσε: «κάποια στιγμή πρέπει όποιος πάει να καταγγείλει κάτι, να έχει και αποδείξεις, όχι “έχω μάρτυρες”. Κι εγώ έχω φίλους που μπορώ να φέρω στο δικαστήριο. Υπάρχουν αποδείξεις;» αναρωτήθηκε για την υπόθεση Μαζωνάκη.

Στη συνέχεια, ο Τριαντάφυλλος αναφέρθηκε στις απαρχές της πορείας του στη μουσική βιομηχανία και στις δυσκολίες που αντιμετώπισε όταν ξεκινούσε. Όπως αποκάλυψε: «Μου έχει τύχει να μου ζητήσουν υπερβολικά πράγματα στην αρχή της καριέρας μου. Ήρθα από τη Ρόδο με 100.000 δραχμές, 300 ευρώ σήμερα, σε μια πόλη που δεν ήξερα τίποτα. Παρόλα αυτά ο πατέρας μου με δίδαξε πολλά για ναρκωτικά, για ενέσεις, για gay κλπ. Είχα το μυαλό μου στο κεφάλι μου».

Ο τραγουδιστής δεν δίστασε να παραδεχτεί ότι και ο ίδιος βρέθηκε αντιμέτωπος με ανήθικες προτάσεις, επιλέγοντας όμως να αποχωρήσει. «Είχα πολλές προτάσεις. Να κάτσω να πω αυτό;

Πρέπει να φεύγεις, δεν γίνεσαι σταρ μεγάλε, κάνε κάτι μόνος σου, θα έρθει απ’ τον Θεό, αν είσαι ταλέντο. Επειδή είπα όχι δεν έγινα υπερβολικά μεγάλος σταρ, έγινα ένας απλός τραγουδιστής απλός και αγαπητός, προχωράω και είμαι περήφανος για αυτό».

Προ ημερών ο Τριαντάφυλλος είχε μιλήσει για την κατάσταση του γάμου του: «Είμαστε πολύ ωραία, όπως ο Καρβέλας με τη Βίσση» είχε πει.