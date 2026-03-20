Τσακ Νόρις: Από παγκόσμιος πρωταθλητής καράτε σε θρύλος της δράσης και το πρώτο viral φαινόμενο

Ο Τσακ Νόρις

Ο Τσακ Νόρις, ο «σκληρός» του Χόλιγουντ και ο εμβληματικός ηθοποιός ταινιών δράσης που ταύτισε το όνομά του με την «υπερδύναμη» πέθανε σε ηλικία 86 ετών χθες Πέμπτη (19.03.2026), όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του με ανάρτηση στο Instagram, έπειτα από νοσηλεία σε νοσοκομείο της Χαβάης.

«Με βαριά καρδιά, η οικογένειά μας μοιράζεται τον αιφνίδιο θάνατο του αγαπημένου μας Τσακ Νόρις χθες το πρωί», ανέφερε η ανακοίνωση. «Αν και θα θέλαμε να κρατήσουμε ιδιωτικές τις συνθήκες, να γνωρίζετε πως ήταν περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του και έφυγε γαλήνια».

Δεν έχει γίνει γνωστό ποιο ήταν το ιατρικό πρόβλημα που αντιμετώπισε.

Η οικογένειά του απέτισε φόρο τιμής, χαρακτηρίζοντάς τον «αφοσιωμένο σύζυγο, στοργικό πατέρα και παππού, υπέροχο αδελφό και την καρδιά της οικογένειάς μας».

«Έζησε τη ζωή του με πίστη, σκοπό και αφοσίωση στους ανθρώπους που αγαπούσε. Μέσα από τη δουλειά του, την πειθαρχία και την καλοσύνη του, ενέπνευσε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο και άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα σε αμέτρητες ζωές», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Ο Νόρις έγινε ευρέως γνωστός μέσα από τις ταινίες δράσης της δεκαετίας του ’80, όπως το The Delta Force, αλλά και από τη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά Walker, Texas Ranger, ενώ τα τελευταία χρόνια εξελίχθηκε σε cult φιγούρα στα social media.

Ήταν επίσης καταξιωμένος δάσκαλος πολεμικών τεχνών και γκουρού της φυσικής κατάστασης. Μόλις νωρίτερα αυτόν τον μήνα είχε γιορτάσει τα γενέθλιά του, δημοσιεύοντας βίντεο από προπόνησή του.

 
 
 
 
 
«Δεν γερνάω. Ανεβαίνω επίπεδο. Σήμερα έγινα 86! Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από λίγη δράση μια ηλιόλουστη μέρα για να νιώθεις νέος. Είμαι ευγνώμων για έναν ακόμη χρόνο, για την υγεία μου και για την ευκαιρία να συνεχίζω να κάνω αυτό που αγαπώ», είχε γράψει, ευχαριστώντας τους θαυμαστές του για τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια.

Τσακ Νόρις και Σιλβέστερ Σταλόνε / Copyright: xRalphxDominguez/MediaPunchx

Τα τελευταία χρόνια είχε απομακρυνθεί από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους, κάνοντας ωστόσο μικρές εμφανίσεις, όπως στην ταινία The Expendables 2.

Μετά την επιτυχία του στον κινηματογράφο δράσης, εξελίχθηκε σε φαινόμενο της ποπ κουλτούρας, με τα περίφημα «Chuck Norris facts» να τον καθιστούν σύμβολο υπεράνθρωπης δύναμης στο διαδίκτυο.

Γεννημένος στην Οκλαχόμα το 1940, ο Κάρλος Ρέι Νόρις, όπως ήταν και το πλήρες όνομά του, υπηρέτησε στην Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ – εκεί απέκτησε το παρατσούκλι Τσακ - από το 1958 έως το 1962. Άρχισε να ασχολείται με τις πολεμικές τέχνες ως ερασιτέχνης, και έφτασε να γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής καράτε μεσαίων βαρών, επί έξι συνεχόμενα έτη, από το 1968 έως το 1974.

Ίδρυσε και δική του σχολή πολεμικών τεχνών, την Chun Kuk Do.

Ως ηθοποιός έχει εμφανιστεί σε αρκετές ταινίες δράσης, όπως το Way of the Dragon, το 1972 στην οποία πρωταγωνίστησε μαζί με τον Μπρους Λη.

Επιπλέον είχε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην τηλεοπτική σειρά Walker, Texas Rangers, μεταξύ του 1993 και 2001. Το 1989 απέκτησε το δικό του αστέρι στο Walk of Fame του Χόλιγουντ.

Ο Τσακ Νόρις κρατάει T shirt από την στην τηλεοπτική σειρά Walker, Texas Rangers / REUTERS / USO / Mike Theiler / HO / File Photo

Η πρώτη του σύζυγος, Νταϊάν Χόλετσεκ, με την οποία παντρεύτηκε το 1958 και απέκτησε δύο παιδιά, πέθανε τον περασμένο Δεκέμβριο. Το ζευγάρι χώρισε το 1988, την ίδια χρονιά που ο Νόρις παντρεύτηκε τη δεύτερη σύζυγό του, Γκίνα Ο’Κέλι.

 
 
 
 
 
Μαζί απέκτησαν δίδυμα παιδιά το 2001, ενώ ο ηθοποιός είχε ακόμη μία κόρη από εξωσυζυγική σχέση το 1962.

Η οικογένειά του σημείωσε ότι ο Νόρις ήταν «βαθιά ευγνώμων για τη ζωή που έζησε», προσθέτοντας: «Η αγάπη και η στήριξη που λάμβανε από τους θαυμαστές του σε όλο τον κόσμο σήμαιναν τα πάντα για εκείνον. Για τον ίδιο, δεν ήσασταν απλώς θαυμαστές - ήσασταν φίλοι».

Ο Τσακ Νόρις με την πρώτη του σύζυγο, Νταϊάν Χόλετσεκ / Copyright: xRalphxDominguez/MediaPunchx

Ο γιος του, Ντακότα, έγραψε σε ανάρτησή του: «Πατέρα, είναι δύσκολο να βρω τις κατάλληλες λέξεις. Ήσουν ο άνθρωπος που θαύμαζα σε όλη μου τη ζωή. Η γενναιοδωρία, η καλοσύνη, το θάρρος, η ακεραιότητα, η δύναμη, η πειθαρχία και η πίστη σου ήταν μόνο μερικά από όσα εκτιμούσα σε σένα. Έζησες με σκοπό και με αγάπη για όλους τους ανθρώπους».

 
 
 
 
 
Δεν υπήρξε μόνο αστέρας του κινηματογράφου αλλά και ένα από τα πρώτα αυθεντικά viral φαινόμενα του διαδικτύου.

Πολύ πριν την κυριαρχία των social media, το όνομά του έγινε ουσιαστικά ένα από τα πρώτα memes μέσα από χιουμοριστικές ατάκες και ιστορίες που τον παρουσίαζαν ως υπεράνθρωπο, δημιουργώντας μια παγκόσμια ψηφιακή μυθολογία γύρω από την προσωπικότητά του. Το φαινόμενο «Chuck Norris Facts». Αντί να ενοχληθεί, ο ίδιος αγκάλιασε με χιούμορ τους χιλιάδες σουρεαλιστικούς μύθους για την «παντοδυναμία» του, κερδίζοντας την αγάπη και των νεότερων γενιών.

Υπήρξε αφοσιωμένος χριστιανός, με συντηρητικές πολιτικές πεποιθήσεις.

Ο Αμερικανός ηθοποιός, νοσηλευόταν από το πρωί της Πέμπτης (19.03.2026) σε νοσοκομείο στη Χαβάη.

Όπως ανέφεραν σε σχετική ανάρτηση, στο Instagram οι συγγενείς του, ο διάσημος ηθοποιός και θρύλος των πολεμικών τεχνών «έφυγε γαλήνια, περιτριγυρισμένος από τους δικούς του ανθρώπους», ενώ η οικογένεια ζήτησε να διατηρηθούν ιδιωτικές οι λεπτομέρειες των συνθηκών του θανάτου του.

 
 
 
 
 
Η οικογένεια τον περιέγραψε ως έναν άνθρωπο με βαθιά πίστη, αφοσίωση και αγάπη για τους οικείους του, τονίζοντας πως, πέρα από τη δημόσια εικόνα του ως σύμβολο δύναμης, για εκείνους ήταν «η καρδιά της οικογένειας».

