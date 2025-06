Τζεφ Μπέζος – Λόρεν Σάντσεζ: Ο γάμος στη Βενετία, το νυφικό και οι ετοιμασίες της νύφης μέσα από νέες εικόνες

Τζεφ Μπέζος και Λορέν Σάντσεζ παντρεύτηκαν στη Βενετία και ο γάμος τους συγκέντρωσε 200-250 πρωτοκλασάτα ονόματα από τη σόουμπιζ, την πολιτική και τον επιχειρηματικό κόσμο. Το ζευγάρι ευχαρίστησε τους καλεσμένους που ταξίδεψαν στο νησί San Giorgio Maggiore στη Βενετία, για να μοιραστούν τη χαρά τους.

Μια σειρά από νέες εικόνες δίνουν μια γεύση από τα όσα έγιναν στη Βενετία και έζησαν οι Τζεφ Μπέζος και Λορέν Σάντσεζ. Ο γάμος της χρονιάς, όπως χαρακτηρίστηκε, ήταν γεμάτος από εικόνες χλιδής. Η Όπρα Γουίνφρεϊ, ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο και η οικογένεια Καρντάσιαν ήταν μεταξύ των προσκεκλημένων του ζευγαριού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Τζεφ Μπέζος και η Λόρεν Σάντσεζ, μετά τον πολιτικό τους γάμο στις ΗΠΑ, διοργάνωσαν ένα τριήμερο εορτασμό για την γαμήλια τελετή, η οποία αυτή τη φορά έγινε ανοιχτή, με τις φωτογραφίες να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Τη στιγμή που το ερωτευμένο ζευγάρι έδινε όρκους για αιώνια αγάπη και πίστη, οι καλεσμένοι ξέσπασαν σε ζητωκραυγές. Λίγο αργότερα, δημοσιεύτηκαν και οι πρώτες εικόνες της νύφης και του γαμπρού.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Vogue (@voguemagazine) ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η 55χρονη Αμερικανίδα νύφη επέλεξε μια κομψή δημιουργία των Dolce & Gabbana. Το δαντελένιο, μακρυμάνικο νυφικό είχε κορσέ, ζιβάγκο και κουμπιά και κατέληγε σε μια φούστα σε γραμμή γοργόνας. Σύμφωνα με τη Vogue, φόρεσε επίσης σκουλαρίκια Dolce & Gabbana Alta Gioielleria Miracolo, με τέσσερα διαμάντια κομμένα από μία μόνο πέτρα και τοποθετημένα σε λευκό χρυσό, ως το «κάτι δανεικό» της.



«Δεν είναι απλά ένα νυφικό, είναι ένα ποίημα», έγραψε η Λόρεν Σάντσεζ στο Instagram ευχαριστώντας τους Dolce & Gabbana για τη δημιουργία τους.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Lauren Sánchez Bezos (@laurensanchezbezos)

Ο Ματέο Μποτσέλι, γιος του διάσημου τενόρου Αντρέα Μποτσέλι, έδωσε το έναυσμα για τη γαμήλια δεξίωση του ζευγαριού. Άνοιξε το πρόγραμμά του με το εμβληματικό κομμάτι του Έλβις Πρίσλεϊ, «I Can’t Help Falling in Love With You». Στη φαντασμαγορική δεξίωση το βράδυ του Σαββάτου (28-06-2025), αναμένεται να τραγουδήσουν η Lady Gaga και ο Έλτον Τζον.

Ο γιος του Ιταλού τενόρου, κλήθηκε καθώς ο πατέρας του δίνει συναυλίες στη νότια Ιταλία αυτό το Σαββατοκύριακο και δεν μπόρεσε να παρευρεθεί.

Η χθεσινή γαμήλια τελετή ήταν το αποκορύφωμα μιας εβδομάδας εορταστικών εκδηλώσεων, μεταξύ γιοτ και VIP καλεσμένων, σε μια Βενετία διχασμένη για τον αντίκτυπο που θα έχει αυτός ο γάμος στην εικόνα της πόλης. Το κόστος υπολογίζεται σε 50 εκατομμύρια δολάρια.

Η κόρη του Αμερικανού προέδρου Ιβάνκα Τραμπ, ο Μπιλ Γκέιτς, ο Λεονάρντο ντι Κάπριο, η Κιμ Καρντάσιαν, η Κένταλ και η Κάιλι Τζένερ, το αστέρι του αμερικανικού ποδοσφαίρου Τομ Μπρέιντι ή ακόμα και η παρουσιάστρια Όπρα Γουίνφρεϊ και η βασίλισσα Ράνια της Ιορδανίας ήταν μεταξύ των λαμπερών καλεσμένων.