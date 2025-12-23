Τζένη Οικονόμου: «Δεν έχουμε συζητήσει με τον Αλέξανδρο Λυκουρέζο το ενδεχόμενο συμφώνου συμβίωσης»

Η Τζένη Οικονόμου μίλησε για τη σχέση της με τον Αλέξανδρο Λυκουρέζο και το ενδεχόμενο να επισημοποιήσουν τη σχέση τους.

Η σύντροφος του γνωστού δικηγόρου παραχώρησε την Τρίτη (23.12.2025) δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Το πρωινό» και τη δημοσιογράφο Ελένη Παπαδόγια. Μάλιστα, η Τζένη Οικονόμου υπογράμμισε ότι εκείνη και ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος δεν έχουν συζητήσει να υπογράψουν σύμφωνο συμβίωσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν έχουμε συζητήσει με τον Αλέξανδρο Λυκουρέζο το ενδεχόμενο συμφώνου συμβίωσης. Δεν χρειάζεται να συμβεί, είμαστε καλά και συνεχίζουμε», δήλωσε η Τζένη Οικονόμου.

Αμέσως μετά αποκάλυψε τι θαυμάζει στον αγαπημένο της, τονίζοντας ότι ξεχωρίζει το μυαλό και την ψυχή του.

«Ξεχωρίζω το μυαλό του, το πνεύμα του, τις γνώσεις του, αλλά πάνω απ’ όλα η ψυχή του, η προσωπικότητά του, αυτό που είναι σαν άνθρωπος. Γλυκύτατος και δοτικός. Συμπαραστέκεται πολύ, φροντίζει, αγαπάει… Είναι όλη του η παρουσία, η εικόνα η σκέψη και τα συναισθήματά του», είπε η Τζένη Οικονόμου για τον Αλέξανδρο Λυκουρέζο.

«Κάποια σχόλια ήταν όντως χυδαία και άσχημα και δεν μπορείς να βάλεις μέτρο σε αυτό. Ο καθένας μπορεί να εκφραστεί και να πει ό,τι θέλει. Εμείς κοιτάμε πως είμαστε καλά και αυτό είναι αρκετό. Ήταν μια ανάγκη μας αυτός ο δεσμός», ανέφερε ακόμη η Τζένη Οικονόμου για τα σχόλια που δέχτηκε η σχέση της με τον Αλέξανδρο Λυκουρέζο.