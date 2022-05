Μοιάζει με μια υπόθεση που δεν πρόκειται να τελειώσει ποτέ. Το δικαστικό θρίλερ με τον Τζόνι Ντεπ και την Άμπερ Χερντ συνεχίζεται, καθώς ο διάσημος ηθοποιός έχει κάνει αγωγή στην πρώην σύζυγό του για συκοφαντική δυσφήμιση.

Ο Τζόνι Ντεπ και η Άμπερ Χερντ γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας «The Rum Diaries» το 2011 και παντρεύτηκαν το 2015. Το διάσημο ζευγάρι όμως χώρισε τον Μάιο του 2016 με την Χερντ να ζητά περιοριστικά μέτρα για ενδοοικογενειακή βία, κατηγορώντας τον σύζυγό της για κακοποίηση. Έκτοτε, σέρνουν ο ένας τον άλλο στα δικαστήρια και έρχονται ξανά στο φως της δημοσιότητας λεπτομέρειες από την πολυτάραχη σχέση τους.

Η ατμόσφαιρα στην δικαστική αίθουσα – όπως ήταν αναμενόμενο – είναι ιδιαίτερα ηλεκτρισμένη και πολλές φορές ο Τζόνι Ντεπ και η Άμπερ Χερντ φαίνεται να έχουν έρθει σε δύσκολη θέση. Χαρακτηριστική ήταν η στιγμή που παραλίγο να πέσει ο ένας πάνω στον άλλον…

Η στιγμή αμηχανίας για το πρώην ζευγάρι μετά την ανακοίνωση του δικαστηρίου ότι διακόπτεται η συνεδρίαση, προκειμένου να γίνει ένα διάλειμμα. Είχε άλλωστε προηγηθεί η φορτισμένη συναισθηματικά κατάθεση της Άμπερ Χερντ, η οποία περιέγραψε -τρέμοντας και κλαίγοντας με λυγμούς- ότι ο Τζόνι Ντεπ «τη χτύπησε, την απείλησε και τη βίασε με ένα μπουκάλι».

Μετά την ανακοίνωση για ολιγόλεπτη διακοπή της διαδικασίας, η Άμπερ Χερντ κατέβηκε από το εδώλιο και ο Τζόνι Ντεπ που είναι σχεδόν τυφλός από το αριστερό μάτι και έχει περιορισμένη όραση από το δεξί, άρχισε να κινείται προς τη μεριά της. Όπως φαίνεται στο βίντεο παρακάτω, εκείνη τη στιγμή παραλίγο να υπάρξει οπτική επαφή ανάμεσα στο πρώην ζευγάρι.

Με μια φοβισμένη έκφραση στο πρόσωπό της, η Άμπερ Χερντ έκανε ένα βήμα πίσω από τον πρώην της, προτού ένας υπάλληλος του δικαστηρίου βάλει το χέρι του στο στήθος του Τζόνι Ντεπ για να τον κατευθύνει προς την άλλη πλευρά.

