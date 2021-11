Ο χωρισμός του Τζόνι Ντεπ και της Άμπερ Χερντ σίγουρα μπορεί να συμπεριληφθεί στη λίστα με τους πιο επεισοδιακούς του Χόλιγουντ. Η ταραχώδης σχέση των δύο ηθοποιών κατέληξε στο να ανταλλάσσουν μηνύσεις και μια επική διαμάχη στις αίθουσες των δικαστηρίων.

Με την ιστορία λοιπόν του Τζόνι Ντεπ και της Άμπερ Χερντ, σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, αναμένεται να ασχοληθεί ντοκιμαντέρ του Discovery+. Η σειρά ντοκιμαντέρ με τίτλο «Johnny Vs. Η Amber» θα προβληθεί σε δύο μέρη και σκοπός της είναι να αναδείξει τις ταραχώδεις πλευρές της σχέσης των δύο ηθοποιών.

Το ντοκιμαντέρ ακολουθεί τη διάλυση του γάμου του διάσημου ζευγαριού, το διαζύγιο, αλλά και τις εκατέρωθεν μηνύσεις και την δικαστική διαμάχη που ακολούθησε. Περιλαμβάνει επίσης συνεντεύξεις με τους δικηγόρους τους, καθώς και άτομα που ισχυρίζονται ότι είναι κοντά τόσο στην Άμπερ Χερντ όσο και στον Τζόνι Ντεπ.

Υπενθυμίζεται ότι η Άμπερ Χερντ ισχυρίζεται πως κατά τη διάρκεια του γάμου τους, ο Τζόνι Ντεπ έκανε συστηματική χρήση ναρκωτικών και την κακοποιούσε συχνά. Η ηθοποιός παρουσίασε στο δικαστήριο φωτογραφίες της, στις οποίες φαίνονται ξεκάθαρα τα τραύματά της και υποστήριξε ότι αυτά προκλήθηκαν από τον σύζυγό της. Από την πλευρά του, ο Τζόνι Ντεπ αρνείται τις κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία και προσπαθεί να αποδείξει πως οι καταγγελίες της είναι ψευδείς. Κέρδισε μάλιστα, την πρόσφατη δίκη εναντίον της αποδεικνύοντας πως η πρώην σύζυγός του έλεγε ψέματα, όταν ισχυριζόταν πως θα χρησιμοποιούσε τα χρήματα που κέρδισε σε προηγούμενη δίκη για φιλανθρωπικό σκοπό.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Discovery+: «Το πρώτο μέρος θα είναι αφιερωμένο στον Τζόνι, ο οποίος ξαφνικά βλέπει τον εαυτό του παντρεμένο με μία Μακιαβελιική ψεύτρα, που είναι έτοιμη να κάνει τα αδύνατα δυνατά για να προστατέψει την εικόνα της. Από την άλλη μεριά, η Άμπερ εξερευνεί πώς ο άντρας των ονείρων της κατέληξε να γίνει ο μεγαλύτερος εφιάλτης της, ένα βίαιο τέρας εθισμένο στα ναρκωτικά».

«Μέσα από τις κασέτες, τα οικιακά βίντεο και τα μηνύματα που εμφανίζονται στο δικαστήριο, αυτές οι ταινίες δίνουν στους θεατές μια σπάνια και σημαντική εικόνα για έναν γάμο που πήγε τραγικά στραβά, προκειμένου να κατανοήσουν καλύτερα το εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα της ενδοοικογενειακής βίας», εξήγησε ο παραγωγός Nick Hornby.

«Η ιστορία του τι συνέβη μεταξύ του Τζόνι και της Άμπερ συνεχίζει να είναι εξαιρετικά διχαστική, μεταξύ των θαυμαστών και του κοινού γενικότερα» σημειώνει η Charlotte Reid, αντιπρόεδρος για την ψυχαγωγία στο Discovery+. Και προσθέτει: «Ξεκινήσαμε να κάνουμε ένα ντοκιμαντέρ που θα εξερευνά την ιστορία από κάθε οπτική γωνία, ώστε ο θεατής να μπορεί να καταλάβει ποιοι είναι και να αποφασίσει ποιον πρέπει να πιστέψει σε αυτή την περίπλοκη ανθρώπινη ιστορία».

