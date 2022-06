Μετά την απαλλαγή από τις κατηγορίες για κακοποίηση της πρώην συζύγου του, Άμπερ Χερντ, ο Τζόνι Ντεπ φαίνεται να απαλλάχτηκε και από το… μούσι του. Με ροκ εμφάνιση αλλά χωρίς μούσι, ξεσήκωσε τους θαυμαστές του, καθώς ανέβηκε στη σκηνή με τον Τζεφ Μπεκ στο Φεστιβάλ Μπλουζ του Ελσίνκι, την Κυριακή.

Αυτή ήταν και η πρώτη εμφάνιση του Τζόνι Ντεπ, αφότου η Άμπερ Χερντ δήλωσε σε συνέντευξή της στο Dateline, ότι δεν μπορεί να αντέξει οικονομικά την αποζημίωση 8,3 εκατομμυρίων δολαρίων που της επιβλήθηκε να του καταβάλλει.

Ο ηθοποιός συνεργάζεται με τον στενό του φίλο, Τζεφ Μπεκ στο νέο του άλμπουμ, το οποίο και προωθεί μέσω συναυλιών. Το άλμπουμ ετοιμάζεται από το 2019 και περιλαμβάνει «αυθεντικά» κομμάτια του Ντεπ μαζί με μια μεγάλη γκάμα διασκευών που αγγίζουν πολλά είδη μουσικής.

I love you so much, Johnny Depp. ❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥#JohnnyDepp pic.twitter.com/PvvEmGW7WZ