Τζούλι Μασίνο για Άννα Βίσση: «Πάντα ήταν καλή, αλλά δεν γίναμε φίλες»

Μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε η Τζούλι Μασίνο και μίλησε για την καριέρα της στο τραγούδι τα πρώτα χρόνια που ήρθε στην Ελλάδα αλλά και το γεγονός ότι καθιερώθηκε ως δασκάλα φωνητικής και όχι ως τραγουδίστρια. Παράλληλα, μίλησε για τη συνεργασία της με την Άννα Βίσση.

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια που ζει στη χώρα μας εδώ και 45 χρόνια μίλησε την Κυριακή (14.09.2025) στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε» και αναφέρθηκε στην Άννα Βίσση, διευκρινίζονταν η Τζούλι Μασίνο ότι είχαν επαφές αλλά δεν κατάφεραν να γίνουν φίλες.

Εν τω μεταξύ, η Άννα Βίσση, ετοιμάζεται να μαγέψει τα πλήθη με τη μοναδική της φωνή και τα διαχρονικά τραγούδια της που θα ερμηνεύσει στη δεύτερη συναυλία της στο Καλλιμάρμαρο.

Αρχικά, η Τζούλι Μασίνο περιέγραψε τη γνωριμία της με τον Φίλιππο Νικολάου στην Αμερική και η πρόταση του δημοφιλούς τραγουδιστή να τον ακολουθήσει στην Ελλάδα για να συνεργαστούν στη «Νεράιδα», τονίζοντας ότι στο ίδιο σχήμα ήταν και η Άννα Βίσση.

«Η Άννα Βίσση ήταν μία χαρά. Πάντα ήταν καλή, αλλά δεν γίναμε φίλες. Δεν ήταν σταρ τότε αλλά ήταν πάρα πολύ γνωστή», πρόσθεσε.

Παράλληλα, μίλησε και για τη συνεργασία της με τον Γιώργο Ζαμπέτα αναφέροντας ότι ήταν ένας «απλός άνθρωπος», ενώ χαρακτήρισε τη Δούκισσα «τέλεια».

Επίσης, η Τζούλι Μασίνο σημείωσε ότι πήγε και για 8 χρόνια στη Θεσσαλονίκη και συνεργάστηκε με τον Πασχάλη Τερζή και τον Βασίλη Καρρά.

Την ίδια ώρα, η γνωστή καλλιτέχνιδα αποκάλυψε ότι έχει κάνει μαθήματα φωνητικής στα πρώτα τους βήματα στη Δέσποινα Βανδή, στον Αντώνη Ρέμο, στη Νατάσα Θεοδωρίδου, στον Σάκη Ρουβά, στην Άντζυ Σαμίου, στη Λίτσα Γιαγκούση, στον Δημήτρη Κόκκοτα, στην Αλέξια και στον Τάκη Ζαχαράτο.

«Είμαι η “εθνική δασκάλα” φωνητικής. Δυστυχώς και ευτυχώς, στην Ελλάδα έγινα πιο γνωστή μετά από το “Fame Story”. Και αυτό γιατί ήμουν η τραγουδίστρια και ήταν “στάμπα” για μένα το γεγονός το ότι ήμουν η δασκάλα φωνητικής. Αυτό δεν με άφησε να τραγουδάω, δεν με άφησε να ανοίξω τα φτερά μου σαν τραγουδίστρια», εξομολογήθηκε η Τζούλι Μασίνο.

«Όμως είχα μία ταμπέλα ότι ήμουν η “δασκάλα στην Ελλάδα”. Από τη μια πλευρά, βέβαια και αυτό είναι σούπερ. Από την άλλη, άρχισα από 8 χρονών να τραγουδάω, αλλά δεν προχώρησα», πρόσθεσε.

Ακόμα, η Τζούλι Μασίνο υπογράμμισε ότι ξεχωρίζουν σαν παρουσίες πάνω στην πίστα ο Αντώνης Ρέμος, ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Έλενα Παπαρίζου.

Τέλος η γνωστή καλλιτέχνιδα μίλησε για την προσωπική της ζωή, τονίζοντας ότι έχει πέσει σε πολλούς ζηλιάρηδες φίλους.

«Πάντα είμαι λίγο ρομαντική, ήθελα κάποιον που να με καταλαβαίνει πως είμαι και να μην ζηλεύει. Όποιος ήμουν μαζί του, ζήλευε. Αυτό δεν φαίνεται από την αρχή, αλλά μετά από ενάμιση με δυο χρόνια», δήλωσε.

«Ήθελα να κάνω οικογένεια, αλλά το σώμα μου δεν με άφησε. Ήθελα να πάρω παιδί, αλλά έπεσα από την πίστα και έσπασα το πέμπτο σπόνδυλό μου και δεν μπόρεσα τότε να πάρω το παιδί γιατί ήμουν δύο χρόνια σε καρότσι», εξομολογήθηκε στη συνέχεια η Τζούλι Μασίνο.