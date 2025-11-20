Βάνα Μπάρμπα: «Οι γυναίκες άνω των 60 είναι δυστυχώς αόρατες για την κοινωνία – Δεν τις παρατηρεί κανείς»

Η Βάνα Μπάρμπα ήταν καλεσμένη στη νέα εκπομπή «Real View» το βράδυ της Πέμπτης (19/11/2025) όπου και μίλησε για την νέα της δουλειά στο θέατρο αλλά και για την γυναικεία ταυτότητα, την ωρίμανση και τη μητρότητα.

Όπως αποκάλυψε η γνωστή ηθοποιός, Βάνα Μπάρμπα, η ίδια ετοιμάζει μια γυναικεία παράσταση με τίτλο «Η Αόρατη», αφιερωμένη στις γυναίκες άνω των 60 ετών που, όπως είπε, συχνά περιθωριοποιούνται από την ελληνική κοινωνία.

«Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι σε μια γυναικεία εκπομπή. Ετοιμάζω θέατρο και είμαι ανάμεσα σε γυναίκες με προσωπικότητα και χαρακτήρα», είπε αρχικά η Βάνα Μπάρμπα, σημειώνοντας ότι η νέα της παράσταση έχει καθαρά ακτιβιστικό χαρακτήρα.

Αναφερόμενη στις «αόρατες» γυναίκες άνω των 60, εξήγησε: «Είναι δυστυχώς αόρατες για την κοινωνία. Δεν τις παρατηρεί κανείς, είτε γιατί έχουν αφήσει τον εαυτό τους, είτε γιατί τα παιδιά έφυγαν, είτε γιατί ο σύζυγος έχει επιλέξει μια νεότερη, είτε γιατί δεν ψάξαμε ποτέ τι φταίει». Τόνισε ότι η παράσταση δεν είναι ψυχαγωγία: «Θέλουμε να γελάσουν, αλλά όταν φύγουν να σκεφτούν. Είναι μια συζήτηση “κατ’ ιδίαν” με αυτές τις γυναίκες».

Για τη γήρανση και την εμμηνόπαυση, η Βάνα Μπάρμπα είπε: «Όλα ξεκινούν από την οικογένεια και την κοινωνία. Δεν μας έμαθε κανείς να διαχειριζόμαστε αυτό που έρχεται. Μετά την εμμηνόπαυση είναι σαν τσουνάμι. Τα παιδιά φεύγουν, λένε “Γεια σου μανούλα, θα σε δω Πάσχα και Χριστούγεννα”, και εμείς μένουμε εγκλωβισμένες στον ρόλο της μητέρας. Τεράστιο λάθος».

Σε ερώτηση που της έκαναν για το πώς διαχειρίζεται «όταν χαμηλώνουν τα φώτα», η Βάνα Μπάρμπα απάντησε: «Τα φώτα δεν πρόκειται να σβήσουν ποτέ, εκτός αν το αποφασίσω εγώ. Έσβησαν δέκα χρόνια γιατί έγινα μητέρα. Τώρα ξανανοίγουν και έρχομαι αντιμέτωπη με εμένα. Δεν έχω να αποδείξω τίποτα σε κανέναν. Θα είμαι απλά ο εαυτός μου».