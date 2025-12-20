Βαρβάρα Λαρμού: Συνειδητά δεν έχω επηρεαστεί ποτέ από μια κοινωνική πίεση, υποσυνείδητα όμως σίγουρα

Η όμορφη ηθοποιός από τη “Γη της Ελιάς” του MEGA, Βαρβάρα Λαρμού έδωσε συνέντευξη αυτή την εβδομάδα στο περιοδικό “Λοιπόν” και τον δημοσιογράφο Ανδρέα Θεοδώρου όπου και μίλησε, μεταξύ άλλων, για τη μητρότητα και για τις κοινωνικές ταμπέλες.

Η Βαρβάρα Λάρμου αποκάλυψε ότι το κεφάλαιο «μητρότητα» την απασχολεί κατά διαστήματα. Θέλει να πάρει τις σωστές αποφάσεις. Να είναι απόλυτα σίγουρη. Να της συμβεί όταν εκείνη το επιλέξει.

Δέχθηκες ποτέ από την κοινωνία ταμπέλες του τύπου πότε θα παντρευτείς και πότε θα κάνεις παιδί;

Συνειδητά δεν έχω επηρεαστεί ποτέ από μια κοινωνική πίεση. Υποσυνείδητα σίγουρα όμως έχω επηρεαστεί. Υπήρξαν περίοδοι που αναρωτιόμουν αν η ανάγκη να κάνω οικογένεια είναι δική μου ή φορεμένη. Τώρα είμαι σε αυτή τη φάση που το έχω αποσαφηνίσει αυτό.

Το καμπανάκι της μητρότητας σου έχει χτυπήσει;

Αυτό είναι κάτι που με απασχολεί. Δεν είμαι από τις γυναίκες που λένε ότι δεν τις αφορά η μητρότητα, σε καμία περίπτωση. Όντως το σκέφτομαι όπως και το πότε θέλω να το κάνω.