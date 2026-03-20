Βασίλης Λαζαρίδης: «Αν ζούσε ο πατέρας μου θα έκανα μαζί του μία πολύ σοβαρή συζήτηση για διάφορες συμπεριφορές»

Ο πρωτότοκος γιος του Μπάμπη Λαζαρίδη, ο Βασίλης Λαζαρίδης που απέκτησε ο αδικοχαμένος επιχειρηματίας από τον γάμο του με την Πόπη Μαλλιωτάκη, έδωσε μία συνέντευξη και παίρνει θέση για όλα, μετά την εξομολόγηση της Αγγελικής Ηλιάδη ότι κακοποιούνταν από τον τότε σύντροφό της.

Ο Βασίλης Λαζαρίδης την Παρασκευή (20.03.2026) δημοσίευσε στο Instagram ένα μικρό απόσπασμα από αυτήν τη συνέντευξη, αποκαλύπτοντας τι θα έλεγε στον Μπάμπη Λαζαρίδη, αν ήταν ακόμα στη ζωή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Αν ζούσε ο πατέρας μου θα έκανα μαζί του μία πολύ σοβαρή συζήτηση για διάφορες συμπεριφορές. Θα ήθελα να μου εξηγήσει κάποια πράγματα, που έγιναν στην οικογένεια. Θα ήθελα να μπορέσω να καταλάβω λίγο, γιατί έκανε κάποιες πράξεις».

«Λοιπόν, σύντομα έρχεται ένα vidcast που έχω κάνει με την Πένυ Καβέτσου που έχω κάνει στο Bedtime stories, την Τρίτη. Νομίζω θα έχει ενδιαφέρον να το παρακολουθήσετε. Πραγματικά είναι γελοίο όλο αυτό που παρακολουθώ τις τελευταίες μέρες. Τέλος πάντων, θα τα δείτε την Τρίτη», είπε χθες, Πέμπτη (19.03.2026) στο βίντεο που δημοσίευσε ο Βασίλης Λαζαρίδης.

«Δε μου αρέσει να βγαίνει μετά από 18 χρόνια και να λέει ότι τον βρήκε χωρισμένο. Εγώ δεν ήμουνα χωρισμένη ποτέ με τον Μπάμπη. Και ακόμα και σήμερα είμαι η χήρα Λαζαρίδη. Άρα, αυτό ήταν ένα τεράστιο ψέμα. Γιατί εγώ είχα τότε τον γιο μας που ήταν 4 χρονών, ένα μωρό παιδί. Και ποτέ δεν με ρώτησε, δεν είδα να ανοίγει ρουθούνι. Ποτέ δεν με ρώτησε κανείς πώς αισθανόμουνα τότε και εγώ και το παιδί. Το λέω πολύ απλά για να το καταλάβει ο κόσμος, γιατί λένε “από δω ο άντρας μου, από κει ο άντρας μου” και έχει μπερδευτεί και ο κόσμος.

Δεν χώρισα ποτέ. Μέχρι και σήμερα που μιλάμε. Δεν βγάλαμε διαζύγιο και δε θα ανεχτώ να κάθεται να λέει ότι τον βρήκε χωρισμένο. Σε καμία των περιπτώσεων. Έλεος. Δεν είχαμε πάρει ποτέ διαζύγιο, γιατί δεν ήθελε εκείνος να του δώσω το διαζύγιο», είχε δηλώσει η Πόπη Μαλλιωτάκη για την Αγγελική Ηλιάδη.