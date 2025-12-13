Βασίλης Μπισμπίκης και Δέσποινα Βανδή: Το φιλί που αντάλλαξαν στην πρεμιέρα της και η αφιέρωση

Ο Βασίλης Μπισμπίκης και η Δέσποινα Βανδή συνεχίζουν να ζουν έναν έρωτα μεγάλο και όσα εμπόδια και αν έχουν βρεθεί στο διάβα τους εκείνοι καταφέρνουν και τα ξεπερνούν μαζί και ενωμένοι.

Το βράδυ της Παρασκευής (12.12.2025) η γνωστή τραγουδίστρια και ο Κωνσταντίνος Αργυρός έκαναν πρεμιέρα σε νυχτερινό κέντρο της Αθήνας. Εκεί βρισκόταν και ο Βασίλης Μπισμπίκης, ο οποίος στηρίζει τη Δέσποινα Βανδή σε όλες τις αποφάσεις της και τις επαγγελματικές της κινήσεις, όπως κάνει άλλοτε κι εκείνη.

«Πάω να τη θαυμάσω», είπε ο Βασίλης Μπισμπίκης στους δημοσιογράφους και στις τηλεοπτικές κάμερες κατά την άφιξή του εκεί. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια του προγράμματος το ερωτευμένο ζευγάρι αντάλλαξε ένα τρυφερό φιλί από τη σκηνή, το οποίο έγινε αμέσως viral.

Ο γνωστός αστρολόγος Ανδρέας Αντάρης ήταν εκεί και βιντεοσκόπησε το φιλί που αντάλλαξε το ερωτευμένο ζευγάρι και στη συνέχεια μοιράστηκε την ιδιαίτερη αυτή στιγμή με τους θαυμαστές του στο Instagram.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, την ώρα που η Δέσποινα Βανδή ερμήνευε το πασίγνωστο κομμάτι «Το δικό σου αμάρτημα» του Στέλιου Καζαντζίδη, ο Βασίλης Μπισμπίκη βρισκόταν μπροστά στην πίστα. Εκείνη τον πλησίασε του τραγούδησε και στη συνέχεια τον αγκάλιασε.

Ο ηθοποιός πλησίασε τη σύντροφό τους και οι δυο τους αντάλλαξαν ένα τρυφερό φιλί, μπροστά στα μάτια όλων των παρευρισκόμενων στην πρεμιέρα του νυχτερινού κέντρου.

Πρόσφατα, ο Βασίλης Μπισμπίκης θέλησε να κάνει μία δημόσια έκφραση αγάπης στην αγαπημένη του, Δέσποινα Βανδή, αποκαλώντας τη «θεά του».